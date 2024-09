Sergio Lifschitz: "La venta de entradas anticipada viene muy bien"

Además, esta visita será el primer gran desafío de las nuevas autoridades del club, que desde este año es encabezada por Omar Martínez, mientras que aún continúan varios integrantes de la comisión directiva anterior. En la previa, Sergio Lifschitz quien desde el mes pasado es el nuevo vicepresidente de la entidad manifestó a Ovación el momento que vive el club paranaense.

“Está todo muy encaminado para hacer un buen espectáculo. Nos quedan algunos días de trabajo, todo está avanzando como corresponde, la venta de entradas anticipada viene muy bien. Creemos que vamos a tener un hermoso espectáculo”, comentó.

Tribunas TC.jpg Sergio Lifschitz indicó que se armarán siete tribunas.

En función de los trabajos que se están llevando a cabo en el predio indicó: “Prácticamente está terminado todo lo relacionado a pintura, las grietas en el asfalto se arreglaron, las camas de leca se reforzaron todas por lo que estará muy bien para la seguridad. Quedaron bien las vías de escape y se dejó en condiciones las cuatro entradas para que el público no se amontone en una sola puerta”.

En cuanto a la zona de boxes, el directivo especificó: “Sacamos los boxes viejos y allí irán tribunas, no nos dio el tiempo para hacer un playón más grande para los equipos, vamos a hacer todo lo posible de acomodarnos y el año que viene trataremos de ampliar el playón de boxes. Estamos prácticamente todos los días con una reunión u otra para poder llegar con todas las cosas a tiempo para que la gente se lleve un buen recuerdo de Paraná”. Con el armado de las tribunas para el TC, el predio contará con siete sectores diferentes, dos irán en la zona de generales con una capacidad de 1.500 personas cada una y otras cinco dentro de boxes.

La palabra de Sergio Lifschitz por la presencia del Gurí

Uno de los atractivos que tendrá la fecha teceísta en Paraná será la presencia en pista de Omar Martínez. Lifschitz, que desde sus comienzos acompañó al Gurí, también se mostró expectante porque el dos veces campeón de TC correrá ante su gente. “El Gurí dice que va a ser la carrera de despedida, pero charlando personalmente está más para seguir el campeonato que para bajarse. Lo veo muy entusiasmado. Para ellos los pilotos es una forma de vida, siempre que se retiran quieren volver. Para esta carrera está muy motivado”.

Vinculado desde toda la vida al automovilismo, Lifschitz fue consultado qué lo llevó a involucrarse en la dirigencia del Club de Volantes. “Como era de público conocimiento el Turismo Carretera no iba a venir más a Paraná por unos problemas institucionales, tengo muy buena relación con la gente de la ACTC, con Hugo Mazzacane, me pidió que me metiera para que vuelva el TC, no me quedó otra porque realmente me gusta, siempre colaboré con el Club de Volantes y es un desafío que uno toma”, contó.

El empresario definió ese vínculo tan especial que tiene el Club de Volantes Entrerrianos y el Turismo Carretera. “A todos los pilotos les gusta venir a Paraná, siempre me preguntaban por qué no se corría en Paraná. Si bien hay circuitos más modernos que el de Paraná, pero nosotros vamos a tratar de igualarlos”, expresó.

La pasión que despierta el TC se la puede ver en las filas de fanáticos que ya tienen instaladas sus casillas rodantes, motorhome para el ingreso dentro de una semana. “Cada vez hay más casillas esperando, los primeros están desde hace 40 días cuando se confirmó la fecha. Es un clima, Paraná tiene una mística muy especial”, apuntó.

Consultado también sobre las expectativas de esta nueva dirigencia del Club de Volantes Entrerrianos, Lifschitz enumeró: “Nosotros tuvimos la sorpresa que hay un muy buen equipo de trabajo, mucha gente con ganas de colaborar, de trabajar, de poner el hombro al club. En todas las reuniones que tuvimos hasta ahora somos 18 o 20 personas y eso es muy interesante. La idea es que el club no sea solo Turismo Carretera, sino que todos los fines de semana tengamos algo nuevo para disfrutarlo. Queremos que la gente nos apoye y nos acompañe”.

Cabe destacar que la venta online de las entradas se están llevando a cabo de manera normal para las generales a 30 mil pesos y boxes en 50 mil pesos y hasta anticipó que quedan muy pocos cupos para los ingresos a boxes. “La venta online calculamos que va a estar hasta uno o dos días antes de la carrera. Lo que sí, las entradas a boxes calculo que en cualquier momento se va a cortar porque se está vendiendo mucho y hay una capacidad limitada. Calculo que va a haber un 30% de aumento en la compra de las entradas el mismo día de la carrera”, finalizó.