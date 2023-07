Selección: cuando el fanatismo resalta a flor de piel

Se trata del paranaense Franco Bonacossa, que tiene las imágenes de Messi, Dibu Martínez. Otamendi, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y el entrenador Lionel Scaloni. Son fotos icónicas de la consagración de Argentina ante Francia tras una definición soñada.

Franco Bonacossa tardó 14 sesiones para poder terminar la verdadera obra de arte en su piel. Desde febrero asistió al tatuador para avanzar de a poco con un proyecto loco y lindo, que ya es una realidad.

Ahora el joven paranaense sueña que algunos de los jugadores vea el tatuaje y lograr una firma. Las redes sociales podrían ser la clave por su alcance.

Franco Bonacossa estuvo en UNO para hablar de su gran tatuaje: “La locura nació porque soy muy fanático del fútbol, enloquecido. Cuando sabía que se venía el mundial hice toda una locura en el trabajo (está en el Súper Coto) para que me den los horarios para poder ver los partidos. Porque lo vivo mucho; soy muy loco cuando veo los partidos. Me dieron días, permiso para poder faltar, o no faltar para poder ver los partidos. Cuando empezó toda la locura del mundial, yo en los primeros partidos ya venía con la idea de hacer un tatuaje si salíamos campeones, y en un momento se transformó a hacer toda la espalda”, dijo Franco.

Luego comentó: “Cuando fueron pasando los partidos, sobre todo el de Holanda, fue un partido que sufrí mucho porque en el laburo tuve que pedir trabajar muy temprano para poder salir justo al horario. Y se sufrió mucho y cuando terminó el mundial, que fue una locura, lloré, grité, todo lo que se te ocurra”.

“Apenas terminó la final me puse a buscar al tatuador. Tomás Ruhl es un chico que tatúa muy bien, se especializa más que nada en lo que es el realismo, entonces yo sabía que él era el mejor para hacer ese tipo de trabajo, que es una persona muy futbolera. Le dije: mirá, yo te doy toda la confianza, yo quiero que vos hagas el diseño porque quería que quede lo mejor posible, sabiendo que a él le iba a gustar. Solo le pide un par de cositas, por ejemplo, que esté Lionel Messi, Nicolás Otamendi y el Dibu Martínez. Y después le dije: lo vamos armando. De a poco lo fuimos terminando. Fuimos sesión a sesión. A veces iba hasta una hora antes para armar el diseño, ver qué íbamos a hacer. Él es muy carismático, entonces íbamos charlando”, aseveró.

“A Scaloni no lo tenía pensado hacer con la parte de abajo, pero él (por el tatuador) dijo ‘a mí me gusta cómo queda el diseño acá’, e íbamos metiendo. La imagen del Dibu por ejemplo era otra la idea, pero no me gustaba cómo estaba la cara y terminamos haciendo la del guante, que para mí, esa y la de Enzo Fernández son de las mejores para mí por un tema de cómo se dieron las fotos en el momento del partido”, completó Franco.

Más información en edición impresa de este viernes