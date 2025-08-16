Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19 Jugadoras que representan a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines fueron convocadas para entrenarse con la Selección Argentina. 16 de agosto 2025 · 21:34hs

Las jugadoras entrerrianas intentarán ganarse un lugar en la Selección Argentina.

En la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) recibieron una grata noticia. Seis de sus jugadoras fueron convocadas por Darío Giuliani, el entrenador de la Selección Argentina Sub 19 femenina, para formar parte de los entrenamientos que se llevarán a cabo en las instalaciones de Vélez Sarsfield, desde el jueves 21 al sábado 23 de agosto.

Alejandrina Zunino de Rowing; Emilia Carrivale y Victoria González de Neuquén; Sofía Broggi, Angelina Corvetto y Simona Samacoit, de Independiente de Gualeguaychú fueron las citadas para formar parte de los entrenamientos del combinado nacional.

Vale destacar que del 2 al 8 de noviembre en San Jorge de Chile se desarrollará el Torneo Panamericano de Selecciones, donde competirán los equipos de Mayores y Sub 19, tanto de varones como de mujeres, y las jugadoras entrerrianas lucharán por ganarse un lugar en la lista final.