Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Jugadoras que representan a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines fueron convocadas para entrenarse con la Selección Argentina.

16 de agosto 2025 · 21:34hs
Las jugadoras entrerrianas intentarán ganarse un lugar en la Selección Argentina.

Las jugadoras entrerrianas intentarán ganarse un lugar en la Selección Argentina.

En la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) recibieron una grata noticia. Seis de sus jugadoras fueron convocadas por Darío Giuliani, el entrenador de la Selección Argentina Sub 19 femenina, para formar parte de los entrenamientos que se llevarán a cabo en las instalaciones de Vélez Sarsfield, desde el jueves 21 al sábado 23 de agosto.

Alejandrina Zunino de Rowing; Emilia Carrivale y Victoria González de Neuquén; Sofía Broggi, Angelina Corvetto y Simona Samacoit, de Independiente de Gualeguaychú fueron las citadas para formar parte de los entrenamientos del combinado nacional.

murio ramon maddoni, captador de talentos argentinos

Murió Ramón Maddoni, captador de talentos argentinos

La Selección Argentina derrotó a México en el Mundial 2022 disputado en Qatar.

Se cayeron los duelos ante México y la Selección Argentina busca rival para la gira por EEUU

Vale destacar que del 2 al 8 de noviembre en San Jorge de Chile se desarrollará el Torneo Panamericano de Selecciones, donde competirán los equipos de Mayores y Sub 19, tanto de varones como de mujeres, y las jugadoras entrerrianas lucharán por ganarse un lugar en la lista final.

Selección Argentina Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Rowing Neuquén Independiente de Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Gualeguay inaugurará una gigantografía en honor a sus campeones del mundo y de América.

Gualeguay inaugurará una gigantografía en honor a sus campeones del mundo y de América

El paranaense Bautista Lescano será titular en el debut de Los Pumitas en el Mundial Juvenil.

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

Iván Frutos es el nuevo campeón de la Federación Entrerriana de Box en la categoría Hasta 75 kilos.

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

liga provincial: sionista y olimpia festejaron a domicilio

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Emiliano Stang con un difícil sábado en el Alto Valle

Emiliano Stang con un difícil sábado en el Alto Valle

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

Policiales
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Ovación
Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Seis entrerrianas fueron citadas a la Selección Argentina Sub 19

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevos campeones

La provincia
Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Dejanos tu comentario