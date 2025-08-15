Murió Ramón Maddoni, captador de talentos argentinos

Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años. Fue uno de los grandes descubridores de cracks que vistieron la camiseta de la Selección Argentina.

A los 83 años falleció Ramón Maddoni, un verdadero emblema del Club Social Parque y uno de los más grandes descubridores de talentos que dio nuestro país. Su ojo clínico para reconocer futuros cracks de la Selección Argentina lo convirtió en una referencia ineludible en el ambiente.

La noticia de su partida generó un profundo pesar en colegas, exjugadores y dirigentes, que lo recordaron no solo por su talento como captador, sino por su calidez humana.

Los talentos captados por Ramón Maddoni

Por sus manos pasaron figuras como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna. Su legado también incluye a dos campeones del mundo en Qatar 2022: Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

En el ambiente del fútbol, quienes lo conocieron coinciden en que tenía un don especial: podía ver en un pibe de potrero el germen de un jugador de élite. Esa sensibilidad, sumada a su pasión por el deporte, hizo que generaciones enteras de futbolistas encontraran en él su primer gran impulso.

Los mensajes de despedida a Ramón Maddoni

Tras conocerse la noticia de la muerte de Ramón Maddoni, rápidamente comenzaron a llegar mensajes de despedida de todo tipo, entre ellos de algunos de los cracks que descubrió, como el caso de Juan Pablo Sorín, que posteó un video y un extenso texto en forma de agradecimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Sorin (@jpsorin6)

"Entre todas las enseñanzas, momentos y recuerdos con vos me voy a quedar con tu frase que mas me marcó mientras yo me lamentaba siendo un nene porque me gritabas siempre…tus palabras fueron 'Te exijo porque se que podes, preocupate el dia que no te grite' y eso me hizo aprender de vos y de todos los entrenadores que vinieron después y me corrigieron cosas", recordó el Cuchu Cambiasso.