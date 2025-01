Sebastián Prediger no será tenido en cuenta y se irá de Colón

El entrerriano Sebastián Prediger no formará parte de Colón para la temporada 2025 de la Primera Nacional . La noticia fue confirmada por Iván Moreno y Fabianessi , director deportivo del club, quien explicó los motivos detrás de esta determinación. Hace unos días su nombre sonó en Patronato y ahora se confirmó que no sigue en Colón de Santa Fe.

La postura sobre Sebastián Prediger

"Con Sebastián fui muy claro. Me reuní con él, lo cité y hablamos sobre lo que fue su año, lo que pudo conseguir y lo que no. Le comenté en primera persona que no íbamos a contar con él para 2025. Lo entendió, es una decisión mía, estrictamente deportiva", señaló Moreno y Fabianessi.