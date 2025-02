Se viene una nueva edición de un clásico torneo de hockey sobre césped

Martín Tin Avero, por su parte, fue una pieza fundamental para el regreso de la actividad en la rama masculina. Junto a un grupo de compañeros en 2006 rearmó la estructura que generó una nueva camada de deportistas que se inclinaron por representar al Albinegro en el hockey sobre césped. La actividad se sostuvo, se consolidó y creció en el tiempo. Guiados por los jugadores de mayor experiencia hoy está transitando un recambio generacional en el elenco de Primera División.

La edición que se avecina contará con la participación de 15 equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Los primeros juegos se llevará adelante mañana a partir de las 9 en las dos sedes. La actividad concluirá a las 20. Mientras que el domingo la cartelera iniciará a las 10. Los últimos juegos de la competencia fueron programado para las 16.

tin avero (5).jpg 15 equipos formarán parte del tradicional certamen de hockey sobre césped Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

El torneo también es una excusa para la actividad social. En este sentido los atletas participantes refuerzan los lazos que se generaron a través del deporte. En este sentido por la noche de mañana se desarrollará el clásicos tercer tiempos donde los protagonistas reviven viejas anécdotas vividas en diferentes competencias. A su vez se originan proyectos deportivos e institucionales.

Jugador y organizador del clásico torneo de hockey sobre césped

Ignacio Avero integra el plantel de caballeros de Estudiantes. Además forma parte de la comisión organizadora del certamen que lleva el nombre de su hermano mellizo, de quien lo introdujo al ámbito del hockey. “Me llena de emoción formar parte de este torneo”, remarcó Nacho, en diálogo con La Mañana de La Red.

Luego, uno de los jugadores de mayor experiencia del CAE añadió: “Juego porque me lo piden mis compañeros, pero preferiría estar en la organización. Al ser un torneo que lleva los nombres de dos personas muy importantes para el hockey y en lo personal porque uno es mi hermano mellizo, quiero que salga todo perfecto. Será un fin de semana que lo vivo de una manera muy particular, con mucha alegría y mucha emoción. Mi familia y mis dos hijos me acompañan en esta movida. Me hubiera encantado que ellos compartan este momento junto a su tío. Estoy seguro que él hubiese querido que lo recordemos y celebremos”, subrayó.

El valor sentimental lleva a Ignacio a destinarle varias horas diarias para la organización de esta competencia. Asimismo los momentos de mayor placer se hacen presente al instante de ingresar al escenario de juego. “Disfruto más estar dentro de la cancha que estar al frente de la organización porque me olvido de un montón de cuestiones”, aseveró.

“Desde la semana pasada estoy sufriendo con el pronóstico del tiempo. Espero que el clima nos acompañe para poder desarrollar la competencia de la mejor manera. También estoy a la expectativa de varias situaciones que debemos resolver. Hasta el momento y por suerte no hemos sufrido lesiones ni nada que genere altercados importantes. En la cancha pienso y me concentro en el partido. En cambio como organizador tengo otras responsabilidades”, diferenció Avero.

Las expectativas para el tradicional encuentro de marzo son grandes. “Por un lado quiero que salga como está planeado y organizado”, mencionó, en su rol de organizador. “En lo deportivo es un torneo muy importante. Si bien no es una competencia oficial, nos queremos llevar el trofeo a casa. La primera copa challenguer la tenemos en nuestra vitrina. Queremos hacer lo mismo ahora”, se entusiasmó.

El Sello del Tin Avero - Estela Cichero

Cada competencia tiene sus características particulares. El Tin Avero-Estela Cichero cuenta con el sello. “Más allá que me importa la parte deportivo, en esta clase de competencia el valor que resalto es el compañerismo y la camaradería que se genera en estos encuentros y más en los deportes colectivos”, destacó.

“Hay muy buena predisposición de los equipos presentes al extender la mano para ayudar en diferentes cuestiones. En los terceros tiempos nos reencontramos con personas que solamente vemos una vez al año, pero pareciera que nos encontramos con mayor frecuencia. Destaco mucho eso”, completó la idea.