“La verdad es que estoy contento, muy expectante al quinto encuentro que organizamos. Siempre estamos comunicados con las otras instituciones y tratamos de coordinar el tema de fecha así podemos concurrir a cada encuentro. Es una alegría muy grande ver lo que podemos realizar, ver el trabajo de la Comisión de Padres que está detrás de esto. Este año contamos con el apoyo de la Secretaría de Deportes en cuanto a los albergues y una ayuda también de la Municipalidad de Paraná. Estamos contentos porque notamos el crecimiento de estos encuentros”, dejó en claro Cristian Gómez, entrenador de la institución, en diálogo con UNO.

El DT de los gurises está emocionado por el quinto encuentro que organiza su club, que este año se celebra en diciembre en lugar de septiembre para no coincidir con el aniversario de Los Tigres de Capilla del Señor. El evento cuenta con el apoyo de diversas instituciones y ha visto un aumento significativo en la participación, año tras año. El crecimiento se debe a la propuesta deportiva y social del Rojiblanco, que ofrece oportunidades recreativas para personas con discapacidad. En el encuentro, los participantes se dividen en categorías recreativas y avanzadas, asegurando que todos los chicos tengan la oportunidad de participar.

“Actualmente tenemos 52 jugadores y jugadoras, entre niños, jóvenes y adultos. Es nuestro año de mayor cantidad de integrantes en la Escuela. Ha superado totalmente las expectativas que teníamos a principio de temporada” , agregó el entrenador. A su vez, siguió: “El club siempre tiene las puertas abiertas y año a año hemos ido creciendo en todo sentido. Calidad, cantidad, institución y enseñanza. Esta temporada tuvimos la suerte de realizar diferentes viajes a otros Encuentros así que siempre estamos con el deseo y las ganas de seguir creciendo”.

Los gurises del club Talleres

Talleres 4.jpg Los gurises de la Escuela de Amigos del club Talleres.

El director técnico del Club Talleres dejó en claro que: “Del Encuentro van a participar todos los integrantes de la Escuela de Amigos de Talleres. Nosotros empezamos hace un par de años a dividir la jornada en Recreativo y Avanzado. El encuentro no tiene carácter competitivo, pero también buscamos equiparar los partidos. Que sean parejos en un mismo nivel. Nosotros esta temporada vamos a participar con dos equipos en el Recreativo y uno en el Avanzado. Lo importante es que todos tengan sus minutos dentro de la cancha y eso se va a lograr. Pregonamos la competencia sana en Talleres y es gratificante saber que estos chicos lo ejecutan de buena manera”.

“Cuando iniciamos, obviamente teníamos un número muchísimo menor y no pensamos que después iba a llegar todo esto. Realizar encuentros y viajar a distintas partes del país. Todo esto se debe gracias a la Comisión de padres que trabaja y que está en la realización del encuentro”, detalló el Pata Gómez.

“La propuesta que ofrece el Club Talleres es interesante en cuanto a lo deportivo y lo social. El club también ayuda mucho, porque está en pleno crecimiento. Lamentablemente, y esto es algo negativo, no hay muchas oportunidades o propuestas recreativas deportivas en la ciudad. Son muy pocos los que ofrecen este tipo de actividades para personas con discapacidad”, lamentó Cristian, pero a su vez, describió: “Trabajar con ellos es excelente. A la convivencia la llevo como cualquier otro grupo humano. En un ámbito donde me siento muy cómodo, donde hay mucha alegría, mucho agradecimiento por parte de la familia, que en otro lado no lo veo, o no se da tanto. Ese agradecimiento y el respeto hacia el profesor están al máximo siempre. Después los chicos, las chicas, los jóvenes y los adultos que van a la Escuela de Amigos, tienen, como todas las personas, sus cualidades. Nosotros acá tratamos de aprovecharlas al máximo para que sigan creciendo”.

Más imágenes de la Escuela de Amigos

Talleres 3.jpg Se viene la quinta edición del Encuentro Nacional organizado por Talleres.