Se retiró Fabio Fognini, el tenista italiano que declaró su amor por Diego Maradona

El encuentro de Fabio Fognini con el 10

“Lo miro medio desnudo; mucha gente entra al vestuario con él, no sé qué decir. Maradona me agarra de la mano, yo sonrío, luego instintivamente empiezo a cantar: ‘Oh mamma mamma mamma, ¿sai perche mi batte il corazon? Ho visto Maradona, e innamorato son’. Antes de que me dé cuenta, estoy saltando, y los demás en el vestuario me siguen, cantan y saltan también", rememoró.

"Al final le pediré que me firme una camiseta de Italia. ‘Claro, claro, no hay problema’, dice. Tan pronto como llego a casa, mi papá (Fulvio) tiene esa camisa enmarcada y la cuelga en el gimnasio. Creo que es el mejor regalo que le han dado“, escribió en su Instagram. En 2022, el nacido en San Remo sería noticia por aprovechar el paso del circuito por Napoli para visitar el santuario del ídolo y tatuarse el número 10 del astro en su brazo derecho.