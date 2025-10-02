Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Trionda es el nombre que se eligió para el balón y la elección tiene que ver con el deseo de transmitir la unión cultural de los tres países anfitriones.

2 de octubre 2025 · 20:49hs
A 252 días de que comience el Mundial 2026, este jueves la FIFA y Adidas presentaron oficialmente la pelota con la que se disputará la competición que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que la Selección Argentina defenderá el título de campeón del mundo.

“Trionda” es el nombre que se eligió para el balón de la próxima Copa del Mundo y la elección tiene que ver con el deseo de transmitir la unión cultural de los tres países anfitriones. El término Tri representa las naciones organizadoras, mientras que Onda alude al movimiento de energía y conexión cultural que se registrará durante el tiempo que se lleve a cabo el evento.

Este mensaje también se verá representado en los cuatro colores que decoran la pelota: el blanco, que será la base y primará; el rojo, en representación de Canadá; el verde, en honor a México y el azul por Estados Unidos. A su vez, cada uno de estos tonos tiene un diseño propio alusivo al país.

Por ejemplo, a lo largo de la pelota se reparten los logos oficiales de cada país, además de la marca Adidas y de la clásica imagen del trofeo de la FIFA: en el verde estará el águila de México; en el rojo, la hoja de arce canadiense y en el azul las estrellas estadounidenses.

Esta pelota, además, cuenta con la particularidad de que tiene cuatro paneles, lo que le da mayor precisión a los golpes. En general, las pelotas clásicas tenían 32 paneles aunque con la tecnología se ha ido bajando. La Jabulani, de Sudáfrica 2010, tenía cuatro y la Brazuca, en 2014, seis. Aunque en Qatar, la Al Rihla contó con 20.

Lionel Messi con la Trionda

