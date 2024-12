Se llevó el Ovación y fue un premio a la disciplina

Pero la historia del boxeador va más allá de sus logros deportivos. A los 19 años, el joven ha superado obstáculos que muchos no logran superar en toda su vida. Dejó atrás una vida díficil en la calle y encontró en el boxeo una forma de canalizar su energía y enfocar su vida. “El boxeo me salvó”, dice José Luis. “Me enseño a disciplinarme, a trabajar duro y nunca rendirme. Me dio una oportunidad para cambiar mi vida y estoy agradecido por eso”, sentenció.

Suárez por el título (1).jpg En el Club San Agustín el paranaense José Luis Suárez intentará conquistar el cinturón de la categoría Hasta 69 kilos de la Federación Entrerriana de Box. Víctor Ludi/UNO

La pasión y la dedicación de Suárez son un ejemplo para todos los jóvenes que buscan un camino en la vida. Su historia es un recordatorio de que, con trabajo duro y determinación, cualquier cosa es posible.

En su etapa como boxeador amateur, cosechó 12 peleas ganadas (siete por nocauts) y tan solo una derrota. El hecho de haber conseguido tantas victorias por la vía del KO, cosa que no suele abundar en el ámbito aficcionado, lo ha convertido en una promesa del pugilismo paranaense. Se proyecta para quedarse con el título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) en el año venidero.

El boxeador habló del Premio Ovación

“Fue todo un misterio el hecho de recibir este premio. Me ganó la emoción cuando me dijeron las palabras en relación a lo obtenido y mi carrera en el boxeo. Me sentí muy contento por este premio. No esperaba vivir este momento”, dijo, orgulloso y con los ojos con lágrimas.

“He pasado por un montón de cosas, sucesos en la calle que no se los deseo a nadie. Hoy puedo contar mi experiencia en el boxeo y todo lo aprendido en este deporte. Desde conocer lugares a dialogar con personas que me cruza esta disciplina. Es todo gracias al esfuerzo que realicé”, agregó el púgil paranaense.

“El 2024 es un año increíble que va más allá de lo obtenido en el ámbito deportivo. Pude hacer grandes cantidades de peleas, sumar mayor experiencia y finalizar el secundario, algo que se me venía esquivando. También me inscribí en la facultad así que cierro un año redondo”, destacó.

“José Luis Suárez no es solo boxeo, sino que también disciplina, constancia y poder seguir trabajando día a día para superar obstaculos y barreras que se sobreponen en el camino”, dijo, feliz por el premio Ovación.

“Siempre con la mente arriba, en alto. Proyectando para lo que será el 2025. Pensando en grande nuestras aspiraciones serán obtener el título entrerriano. Me lo prometí y pienso cumplirlo en la temporada venidera. A empezar lleno de energías y con la mente positiva”, sentenció José Luis Suárez.