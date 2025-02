Se confirmó la dura lesión de Agustín Ruberto

Agustín Ruberto sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda en el partido de la Selección Argentina Sub 20 ante Uruguay y deberá operarse.

Finalmente, se confirmó la peor noticia. Agustín Ruberto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido de la Selección Argentina Sub 20 ante Uruguay por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Los plazos de recuperación se estiman en siete meses.

Las primeras sensaciones no fueron las mejores y, luego del dianóstico inicial de esguince de rodilla, los estudios realizados en las primeras horas de este sábado confirmaron lo que se temía. Ruberto se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda y, no solo se despidió del Sudamericano Sub-20 (en el que llevaba dos goles), sino que, operación mediante, no volverá a jugar hasta la recta final del año.