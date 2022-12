Scaloni: "Messi tiene la 10 guardada para el próximo Mundial"

SCALONI MESSI 2.jpg

"¿Qué más da? Puede tener la 10 guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección Argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente -si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo-, la verdad que es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros", explicó Scaloni.

Concluyó describiendo la relevancia que tiene Messi para con el resto del plantel, algo que nunca había visto en su vida Scaloni anteriormente. "Lo que él transmite a sus compañeros yo no lo he visto nunca. No he visto nunca que una persona sea tan influyente con sus compañeros. Eso está buenísimo".