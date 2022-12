Lionel Messi: "Me faltaba esto y acá está"

Embed ️ MESSI: "YA NO PUEDO PEDIR MÁS NADA"



️ La Pulga se refirió a lo que significó la obtención de la tan ansiada Copa del Mundo: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante", aseguró el Capitán. pic.twitter.com/HZtyURnieg — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

"No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso", analizó la Pulga llevando consigo la tan esquiva Copa del Mundo y la camiseta con las tres estrellas por encima del escudo, el parche de campeón dando un anticipo de los festejos que habrá en Argentina cuando vuelvan del continente asiático con la Copa del Mundo entre sus brazos.

Continuó hablando de la suma importancia de este título en su histórica carrera pero aseguró que piensa seguir siendo parte del combinado nacional. "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo".

Concluyó con una emotiva frase, resaltando que logró cumplir su más grande sueño en el Lusail Stadium. "Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá", destacó antes de darle un besos más al trofeo y lanzar una dedicatoria al pueblo argentino.