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Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

Scaloni solamente confirmó la presencia de Messi en el 11 inicial que disputará el último amistoso en el país previo a la Copa del Mundo.

30 de marzo 2026 · 12:34hs
Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

En la antesala del amistoso frente a Zambia, el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi será titular en el juego que se disputará este martes en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como la Bombonera

En una una extensa conferencia de prensa en la que analizó el presente del equipo, la planificación rumbo a la Copa del Mundo y distintos aspectos vinculados a los futbolistas, Scaloni habló sobre la sería lesión que sufrió Joaquín Panichelli, quien quedo descartado para la Copa del Mundo 2026.

Scaloni realizó un conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

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Scaloni, prepara el 11 de Argentina para este martes.

Otra jornada de prácticas para Argentina mientras Scaloni define al 11 Ante Mauritania

En este punto el DT explicó que dialogaron con el jugador tras conocerse el diagnóstico y remarcó que “no lo merecía”, destacando su esfuerzo y crecimiento. “Es un laburante que se lo había ganado y venía entrenando muy bien. Estas cosas duelen”, expresó.

Scaloni no cerró ninguna puerta para la lista definitiva

En relación a la próxima Copa del Mundo, Scaloni dejó en claro que no hay puertas cerradas: “Todos pueden ir al Mundial. La edad no es importante, ni tampoco si debutaron o no. Si están acá, tienen chances de viajar”. Además, adelantó que el cuerpo técnico evalúa disputar dos amistosos previos, con Serbia como posible rival.

Sobre el clima interno, el entrenador aseguró que el grupo llega con menos ansiedad que en citas anteriores: “Estamos más tranquilos, más alertas a situaciones externas. Todo lleva su curso y una vez que das la lista, el objetivo es empezar el Mundial de la mejor manera”.

En cuanto al capitán, Lionel Messi, Scaloni fue claro y cercano: “Lo importante es que venga y lo disfrute, si así lo desea. Se ganó el derecho de decidir. No tiene la presión de tener que ganar nada más. Todo el mundo quiere verlo jugar”.

Respecto a la confección de la lista definitiva, confirmó que ya se presentó una prelista de 55 jugadores y que el corte final será complejo: “Estamos pasados en la de 26. Va a depender del rendimiento. El equipo es lo que manda y, en base a eso, tomaremos decisiones”.

También hizo hincapié en la importancia del estado físico por sobre lo futbolístico en la recta final: “Lo más importante es que lleguen bien físicamente. Lo futbolístico lo vamos a encontrar, pero eso es clave, junto con un poco de suerte”.

El análisis de los rivales de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

En el análisis de rivales, mencionó que ya observaron a Austria y Argelia, a quienes calificó como “difíciles”, mientras que sobre Nicolás Otamendi señaló que, si se recupera de una molestia, podría tener su despedida en el país: “Nos ha dado tanto que merece jugar su último partido acá si está en condiciones”.

Además, el entrenador valoró la autocrítica del plantel tras el flojo rendimiento ante Mauritania, resaltando la postura de Emiliano Martínez: “Es una buena señal que reconozcan que no fue un buen partido. Este equipo siempre compite y esperamos volver a mostrar nuestra mejor versión”.

Con el Mundial cada vez más cerca, Scaloni dejó en claro que la prioridad es sostener la identidad del equipo y llegar en óptimas condiciones, con un grupo competitivo y preparado para afrontar el máximo desafío.

Scaloni Messi Selección Argentina Copa del Mundo
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