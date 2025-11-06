La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó el plantel de la Selección Argentina que disputará el Mundial Junior en Chile, del 1 al 13 de diciembre. En el listado se encuentra la paranaense Máxima Duportal, quien vestirá la camiseta de Las Leoncitas en la competencia Sub 21.
Máxima Duportal jugará el Mundial Junior
6 de noviembre 2025 · 13:07hs
De esta manera la jugadora surgida en Talleres y que actualmente se desempeña en River Plate tendrá la oportunidad de enfrentarse con las mejores del mundo en su divisional.
El equipo Albiceleste integrará el Grupo B, junto a Gales, Bélgica y Zimbabue.
El plantel de Las Leoncitas