Máxima Duportal jugará el Mundial Junior

La paranaense Máxima Duportal integrará el plantel de Las Leoncitas que participará en la competencia ecuménica en Chile, del 1 al 13 de diciembre.

6 de noviembre 2025 · 13:07hs
Máxima Duportal está frente a un importante desafío.

Máxima Duportal está frente a un importante desafío.

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó el plantel de la Selección Argentina que disputará el Mundial Junior en Chile, del 1 al 13 de diciembre. En el listado se encuentra la paranaense Máxima Duportal, quien vestirá la camiseta de Las Leoncitas en la competencia Sub 21.

De esta manera la jugadora surgida en Talleres y que actualmente se desempeña en River Plate tendrá la oportunidad de enfrentarse con las mejores del mundo en su divisional.

El equipo Albiceleste integrará el Grupo B, junto a Gales, Bélgica y Zimbabue.

El plantel de Las Leoncitas

Máxima Duportal Mundial Las Leoncitas Chile
