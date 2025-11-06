Máxima Duportal jugará el Mundial Junior

La paranaense Máxima Duportal integrará el plantel de Las Leoncitas que participará en la competencia ecuménica en Chile, del 1 al 13 de diciembre.

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó el plantel de la Selección Argentina que disputará el Mundial Junior en Chile, del 1 al 13 de diciembre. En el listado se encuentra la paranaense Máxima Duportal, quien vestirá la camiseta de Las Leoncitas en la competencia Sub 21.