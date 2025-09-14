Platense ganó y evitó que Defensa se trepara a la punta

Platense venció este domingo a Defensa y Justicia por 2-1 de visitante, por la fecha 8 del Clausura, y evitó que el Halcón se trepara a la punta de la zona A, mientras que los de Vicente López se prendieron en la lucha por meterse a los playoffs en la B. El local se imponía en el primer tiempo con un tanto de Juan Miritello, pero en el arranque del seguno, los dirigidos por el Kily González lo dieron vuelta en tres minutos gracias a Ignacio Schor y una tijera de Ronaldo Martínez.