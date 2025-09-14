Uno Entre Rios | Ovación | Platense

Platense ganó y evitó que Defensa se trepara a la punta

Platense venció a Defensa y Justicia por 2-1 de visitante, por la fecha 8 del Clausura. En otro partido, Tigre y Talleres empataron en Cero.

14 de septiembre 2025 · 22:09hs
Platense ganó de visitante.

Platense ganó de visitante.

Platense venció este domingo a Defensa y Justicia por 2-1 de visitante, por la fecha 8 del Clausura, y evitó que el Halcón se trepara a la punta de la zona A, mientras que los de Vicente López se prendieron en la lucha por meterse a los playoffs en la B. El local se imponía en el primer tiempo con un tanto de Juan Miritello, pero en el arranque del seguno, los dirigidos por el Kily González lo dieron vuelta en tres minutos gracias a Ignacio Schor y una tijera de Ronaldo Martínez.

Los Jadar tuvieron su cierre este domingo por la noche en Rosario.

Rosario despidió los Jadar 2025 con emoción y protagonismo entrerriano

San Miguel ascendió al tercer escalón de las posiciones de la Zona A. 

San Miguel derrotó a Ferro antes de recibir a Patronato

Empate entre Tigre y Talleres

Talleres mereció más pero igualmente logró su objetivo en Victoria. La T empató 0-0 con Tigre en el estadio José Dellagiovanna y consiguió salir de la zona de descenso de la Liga Profesional 2025. El duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, en el cierre de la jornada interzonal, estuvo repleto de emociones pero la historia finalizó sin gritos gracias a los palos.

