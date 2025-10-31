Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

En medio de una crisis que parece no tener fin, desde las 19 San Lorenzo será anfitrión del Malevo. Además jugarán Instituto-Central y Newell's-Unión.

31 de octubre 2025 · 10:50hs
Con un sinfín de problemas económicos e institucionales

Con un sinfín de problemas económicos e institucionales, San Lorenzo será anfitrión del líder de la Zona B.

San Lorenzo y Deportivo Riestra jugarán desde las 19 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Luego del parate por las elecciones legislativas, los equipos del Bajo Flores vuelven a la actividad. ESPN Premium televisará el encuentro arbitrado por Pablo Echavarría.

Hoy se enfrentan en un partido clave a falta de tres fechas para definir la clasificación a las Copas: el cuadro local aspira a la Sudamericana y el elenco dirigido por Gustavo Benítez sueña con la Libertadores.

Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos.

Marcelo Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos

liga provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

El lío institucional del Ciclón no se apacigua y recibió siete inhibiciones en la previa del partido, con las que llegó a un total de 12, a sólo semanas de la huida del presidente Marcelo Moretti y con el pedido de quiebra por parte del fondo suizo. Por si fuera poco, esto se da en la antesala de una nueva reunión de la Comisión Directiva en la que podría decretarse finalmente la acefalía.

El Malevo sigue consolidándose como uno de los grandes animadores del certamen gracias a su invicto de nueve partidos, que le permitió seguir como líder de la Zona B.

Los otros partidos del Torneo Clausura

Instituto y Rosario Central se verán las caras a partir de las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la Zona B del Clausura. Dirigirá Nicolás Ramírez y televisará ESPN Premium.

La Gloria necesita sumar de a tres ante su gente para acercarse a los playoffs; mientras que el Canalla ya está clasificado a la próxima instancia y a la Libertadores 2026.

La Academia es el único equipo sin expulsados en el año, continua invicto en su zona con 27 puntos y es uno de los punteros, junto a Riestra. Con Ángel Di María como bandera, el elenco comandado por Ariel Holan sueña con levantar el trofeo, tal como sucedió en 2023.

Por otra parte, en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s, con el debut de Lucas Bernardi como DT, recibirá a Unión a partir de las 21.15. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y lo tendrá a Fernando Espinoza impartiendo justicia.

La Lepra está anteúltimo de la Zona A con 11 puntos, con sólo dos triunfos en 13 jornadas. Además, está 23° en los promedios y 24° en la anual, apenas seis puntos por encima del último.

Mientras que el Tatengue quiere sumar de a tres en Rosario para alcanzar la cima momentáneamente de la Zona A. El elenco santafesino está atravesando un muy buen presente y sueña con pelear la clasificación a los playoffs.

Palmeira clasificó a una nueva final.

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Castillo marcó el tanto de la clasificación de Lanús.

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

La asamblea de Gimnasia terminó con incidentes.

Escándalo en Gimnasia: piñas, sillazos y botellazos en la asamblea

Pepe Sánchez presente en el torneo que se jueaga en Paraná.

Comenzó en Paraná la 25ª edición del Internacional de Clubes de Maxibásquet

