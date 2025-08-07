Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo venció 1-0 a Vélez en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura. Alexis Cuello anotó el gol del triunfo y el Ciclón suma tres puntos clave en casa.

7 de agosto 2025 · 21:11hs
San Lorenzo ganó de local y se trepó a lo más alto del campeonato.

San Lorenzo superó 1-0 a Vélez en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Alexis Cuello marcó el único gol tras una jugada de Cerutti. El arquero Marchiori fue figura con varias intervenciones. El equipo de Leandro Romagnoli ganó un partido duro y se hizo fuerte de local.

El Ciclón consiguió un triunfo trabajado frente a Vélez en el Nuevo Gasómetro. Los dirigidos por Ayude se impusieron 1-0 gracias al gol de Alexis Cuello a los 27 minutos del primer tiempo, tras una gran maniobra de Ezequiel Cerutti que anticipó a Lisandro Magallán y dejó al delantero con el arco vacío.

El inicio tuvo a ambos equipos midiendo fuerzas. Vélez había logrado abrir el marcador a los 7 minutos, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. San Lorenzo respondió con intensidad y encontró la ventaja en su primera llegada clara.

En el complemento, el visitante buscó el empate y obligó a la figura de la noche: el arquero Gastón Marchiori. El guardameta del Ciclón tapó un remate a quemarropa de Romaña a los 5 minutos y, más tarde, le ahogó el grito a Ladstatter con una estirada espectacular.

Hubo varios amonestados en un partido friccionado: San Lorenzo vio tres tarjetas amarillas y Vélez acumuló cuatro, reflejo de la intensidad con la que se jugó. Romagnoli movió el banco para refrescar el ataque y asegurar el resultado, mientras que el Fortín apostó por los ingresos de juveniles en busca de energía.

Con este triunfo, San Lorenzo suma tres puntos vitales y extiende su fortaleza en casa, mientras que Vélez se va con las manos vacías pese a haber tenido sus oportunidades. El Ciclón ahora buscará mantener la racha positiva en la próxima fecha.

