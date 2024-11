San Benito quedó entre los cuatro mejores de la Copa de Oro.

Entre las cuatro mejores

La campaña del Club Atlético y Social San Benito

- Octavos de final: Club Atlético y Social San Benito 1 (3)-(1) 1 El Ciclón de La Banda.

- Cuartos de final: Club Atlético y Social San Benito 3-0 Arenas Fútbol Club.

- Semifinales: Club Atlético y Social San Benito 0-3 Racing Club de Avellaneda.

Luego del éxito en 2023, donde las chicas formaron parte de la tradicional competencia, para este año se decidió avanzar y que tuvieran su propio torneo, el cual ya prometía ser un éxito con la participación de 43 clubes y 82 equipos, quienes se dividieron en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Los ganadores del Sueño Celeste Femenino

Copa de Oro

– Sub 10: 1°) Argentino de San Carlos y 2°) Kimberley de Mar del Plata.

– Sub 12: 1°) Newell’s Old Boys de Rosario y 2°) River Plate.

– Sub 14: 1°) Newell’s Old Boys de Rosario y 2°) El Ciclón de La Banda.

– Sub 16: 1°) Racing Club de Avellaneda y 2°) Atlético de Rafaela.

Copa de Plata

– Sub 10: 1°) Atlético Blanco y 2°) Defensores de Sportman B.

– Sub 12: 1°) Club Fiel y 2°) El Ciclón de La Banda.

– Sub 14: 1°) Bartolomé Mitre y 2°) Williams Kemmis.

– Sub 16: 1°) Bartolomé Mitre y 2°) Sportivo Suardi.