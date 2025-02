San Benito cayó 6 a 0 ante Boca por los octavos de final de la Copa Federal

El conjunto entrerriano entregó la pelota por completo pero defendió cada embestida rival a la perfección. Cerró espacios, no dejó que tiren centros peligrosos y sacó todo lo que caía al área. También estuvo espectacular Marina Molaro. La arquera comenzó una tarde de una tarde de mucha acción con una atajada formidable ante un remate de Masagli.

Las de Gianneccine no pudieron generar peligro pero Yasmín Scheffer se las ingenió para desparramar rivales, hacer amonestar a una rival y conseguir un tiro libre en campo rival. La ejecución fue de Lourdes Leiva y su disparo cayó en las manos de Laurina Oliveros.

Molaro tuvo trabajo tras un tiro de esquina Xeneize que conectó Eugenia Flores por el segundo palo y buscó arco pero la guardameta Santa la mandó al córner. En la siguiente, respondió tras un remate desde afuera del área en dos tiempos para llevarle tranquilidad a su equipo. Hubo otro saque de esquina para Boca y Molaro respondió de gran manera tras un remate de Ruffini en el área chica.

Boca fue superior a San Benito

San Benito Boca femenino 2.jpg Boca derrotó a San Benito por la Copa Federal. Gentileza: Lucas Ducasse/ San Benito

Sin embargo, en una de las últimas Boca consiguió irse al descanso arriba en el marcador. La vía que más le resultó fue la de pelota parada y así llegó el gol. Gran tiro libre ejecutado por Yohana Masagli que no pudo contener Molaro.

En el segundo tiempo, a partir de los 60', el conjunto de Buenos Aires fue una ráfaga. San Benito no pudo contener los fuertes ataques del Xeneize que rápidamente consiguió ampliar el marcador ante un rival de categorías inferiores que demasiado hizo por continuar en partido. El 2-0 llegó tras un centro de la izquierda que conectó Brisa Campos con la espalda y se coló por detrás de Molaro. El 3-0 fue tras un remate de la propia Campos que Molaro no pudo contener y en el rebote apareció Andrea Ojeda para eludir a la arquera y convertir.

Boca no bajó el pie del acelerador y Violeta Álvarez apareció con un remate desde 3/4 de cancha inatajable para la guardameta de San Benito. Golazo del Xeneize.

Se notó la merma física en el conjunto entrerriano que en el segundo tiempo solo se dedicó a defender en su campo los ataques de Boca Juniors que llegaba por todos lados. Gianneccine realizó algunas modificaciones para darle un poco de aire fresco a la defensa Santa pero se hacía imposible ante un Xeneize imparable.

Otra vez la pelota parada protagonista en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El 5-0 de las de Buenos Aires fue gracias a un tiro libre ejecutado por Masagli al primer palo para la aparición precisa de Belén Pokoracky. Para los 75' las Gladiadoras consiguieron el sexto gol. Centro perfecto de Pereyra a la cabeza de Andrea Ojeda que ingresó en la segunda etapa y convirtió un doblete.

Al finalizar el encuentro la capitana de San Benito, Pamela Tortul, habló con AFA Desarrollo, señal encargada de la transmisión del encuentro, al respecto del cotejo histórico: "Lamentablemente, muchas veces los equipos del interior corremos con cierta desventaja ante estos equipos. Son chicas profesionales, les pagan por hacer esto (Boca). Nosotras trabajamos todas".

"En el primer tiempo se vio un equipo sólido desde lo defensivo. Bien armado, bien plantado y nos costó un poco concretar en esas dos o tres oportunidades que tuvimos. Boca es Boca. Si tiene la oportunidad claramente no perdona. Nosotras veníamos trabajando muy bien desde lo ofensivo y en lo defensivo, a pesar de los goles, se vio un gran trabajo del equipo", agregó.

"No era el resultado que esperábamos pero, de todas formas, no me quiero quedar con el 6-0 sino con que el fútbol femenino del interior tiene mucho para dar, demostrar y ojalá que más adelante se empiecen a abrir un poco más las puertas ya que está bastante cerrada la participación de los equipos del interior pero me parece que vamos por un muy buen camino", sentenció la capitana Santa, haciendo referencias a los diversos obstáculos que tuvieron que sortear para tener una chance en la Copa Federal.

Formación de San Benito

Marina Molaro; Pamela Tortul, Viviana Wisner, Jessica Cerrudo, Cecilia Ojeda, Yamila Maidana, Aldana Villalba, Milagros Guardia, Yasmin Scheffer, Lourdes Leiva, Daiana Romero Solanas. DT: Juan Pablo Gianneccine.

Formación de Boca Juniors

Laurina Oliveros; Mercedes Pereyra, Belén Pokoracky, Camila Baccaro, Yohana Masagli, Rocío Lozada, Lola Ruffini, Eugenia Flores, Sarah Mirr, Brisa Campos, Violeta Alvarez.