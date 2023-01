Rubén Insua: "Queremos pelear por un título"

Y agregó: "Como lo dije a final de temporada, ya tengo el 95% del plantel armado. Ayer hablé con Augusto (Batalla), que ya llegó a un acuerdo con el club y solo faltan definir detalles administrativos así que no se si podrá venir hoy a la tarde, si no mañana por la mañana ya estará trabajando. Seguimos viendo la posibilidad de reforzar los puestos que perdimos".

Luego, Insua se refirió a los futbolistas con los que cuenta actualmente, pero también exigió la llegada de nuevas caras, sobre todo en la defensa para suplir la salida de Cristian Zapata. "Sigo pensando que San Lorenzo tiene que ganar un título en 2023, el equipo terminó bien el año y ahora arrancamos de cero, sabiendo que todavía somos un equipo que tiene que crecer. Este semestre va a ser muy importante porque de las cuatro competencias que vamos a tener, tres se definen en el segundo semestre del año, y nosotros tenemos que empezar a competir desde el 28 de enero y estamos muy bien", sentenció el Gallego.

"Ignacio (Méndez) está en plena negociación con la directiva del club, yo hablé con él el 31 y me dijo que había estado muy cómodo acá y que se quería quedar, así que esperemos que pueda tener un final feliz. El equipo no va a diferir mucho en el inicio del torneo en cuanto a cómo terminamos jugando el año anterior. No está Zapata que por un tema personal no se pudo quedar, pero por el resto no habría mayores dificultades. La zaga central es un puesto que tenemos que cubrir, y yo creo que como mínimo tendremos a un jugador en ese lugar", sumó el DT.

Rubén Darío Insua y el futuro de los jugadores que regresaron a San Lorenzo de sus préstamos.

Por último, el DT del Ciclón se refirió a los futbolistas que volvieron al club luego de pasar por otros equipos. "Los futbolistas que regresaron de sus préstamos están trabajando con normalidad, el plantel que se está entrenando desde el lunes va a viajar a la pretemporada. Capaz que algún jugador se suma el fin de semana, pero se verá. Que no esté un jugador no va a cambiar el sistema de juego, pero sí buscaremos mejorar, y tratar de jugar con cuatro jugadores en el fondo por si algún día el equipo lo necesita. Le dimos a los jugadores un plan de trabajo para diciembre y la verdad es que todos volvieron muy bien, vamos a llegar óptimos al torneo", finalizó Insua.