Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, convirtió un gol sacando desde su propia valla. El Candombero venció 3 a 2 a Gimnasia de Jujuy.

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, ingresó este sábado en la historia del fútbol argentino al convertir un gol de arco a arco en la victoria del Candombero sobre Gimnasia de Jujuy por 3 a 2 en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El guardameta de 24 años hizo un potente saque desde su meta desde la puerta de su propia área. La pelota agarró un vuelo pronunciado, picó con mucha potencia en la medialuna del área rival y se coló por encima de un sorprendido Milton Alvarez, el arquero del Lobo jujeño.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1971980673243038066&partner=&hide_thread=false ¡¡DE ARCO A ARCO!! El gol de Enrico para el 2-0 de San Telmo ante Gimnasia de Jujuy. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/tKE5rRysoH — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2025

Los restantes tantos del elenco bonaerense fueron obra de Nicolás Morro, y Sebastián Cocimano. Los descuentos de Diego López y Alejandro Quintana en la segunda mitad no le alcanzaron al lobo jujeño para rescatar un punto.

Como quedaron posicionados San Telmo y Gimnasia de Jujuy

San Telmo está undécimo con este triunfo mientras que Gimnasia (J) no pudo acercarse a la cima y sigue cuarto con 54 puntos aunque podría bajar posiciones con un triunfo de Morón.