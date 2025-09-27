Uno Entre Rios | Ovación | gol

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, convirtió un gol sacando desde su propia valla. El Candombero venció 3 a 2 a Gimnasia de Jujuy.

27 de septiembre 2025 · 16:58hs
Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, ingresó este sábado en la historia del fútbol argentino al convertir un gol de arco a arco en la victoria del Candombero sobre Gimnasia de Jujuy por 3 a 2 en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El guardameta de 24 años hizo un potente saque desde su meta desde la puerta de su propia área. La pelota agarró un vuelo pronunciado, picó con mucha potencia en la medialuna del área rival y se coló por encima de un sorprendido Milton Alvarez, el arquero del Lobo jujeño.

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1971980673243038066&partner=&hide_thread=false

Los restantes tantos del elenco bonaerense fueron obra de Nicolás Morro, y Sebastián Cocimano. Los descuentos de Diego López y Alejandro Quintana en la segunda mitad no le alcanzaron al lobo jujeño para rescatar un punto.

Como quedaron posicionados San Telmo y Gimnasia de Jujuy

San Telmo está undécimo con este triunfo mientras que Gimnasia (J) no pudo acercarse a la cima y sigue cuarto con 54 puntos aunque podría bajar posiciones con un triunfo de Morón.

gol Primera Nacional San Telmo Gimnasia de Jujuy
Noticias relacionadas
Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Los Pumas chocaron contra los Springboks.

Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

Julián Álverez la gran figura ante el Real Madrid.

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ver comentarios

Lo último

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ultimo Momento
Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario