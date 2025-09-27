Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

El Tricolor y la V Azulada juega por la séptima fecha de la Liga Paranaense. El encuentro está 1 a 0 para los locales.

27 de septiembre 2025 · 12:00hs
Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense

Prensa LPF

Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Las miradas estarán puestas en lo que sucederá este sábado en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, donde se disputará uno de los clásicos más importantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán desde las 16 –en duelo de la categoría Sub 23 a las 13–, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Tricolor es la gran revelación del certamen, en el que es líder y se mantiene invicto, por lo que intentará conservar esta posición de privilegio ante su gente y frente a su acérrimo rival.

El equipo que dirigen Hugo Fontana y Juan Comas se quedó fuera de la Copa País.

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Mauricio Domínguez, una de las figuras del equipo de la LPF en la Copa País.

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Por su parte, la V Azulada, de irregular andar en el campeonato, tratará de bajar al puntero y tomar envión de cara a los próximos compromisos.

La Policía dio a conocer cómo será el operativo de seguridad: los hinchas que asistan deberán hacerlo con entrada y documento de identidad, pudiendo ingresar con elementos de percusión y banderas con medidas de hasta tres metros de largo.

No podrán llevar equipos de mates; botellas plásticas, metal o de vidrios; pirotecnias lumínicas o sonoras; o ropa de otros clubes.

Los hinchas de Peñarol, ingresarán al estadio por calle Durán e Ituzaingó (control policial) y calle Durán, desde Libertad (control policial). Vale destacar que no habrá hinchas visitantes

Los otros partidos de la séptima fecha de la Liga Paranaense

Este sábado también habrá otros cinco encuentros de la fecha 7. Todos se disputarán desde las 15.30 (y la Sub 23 a las 13.30): Universitario-Argentino Juniors, Don Bosco-Palermo, Camioneros-Belgrano, Oro Verde-San Benito e Instituto-Atlético Paraná.

El cotejo que cerrará este capítulo se desarrollará el domingo, en el predio La Capillita. Desde las 11 (Sub 23 a las 9) jugarán Patronato-Los Toritos. Libre quedará Neuquén.

Las posiciones del Torneo Clausura

Peñarol 14 puntos; Patronato 13; Neuquén (+4), Camioneros (+2) y Palermo (+1) 9; Sp. Urquiza (+2), Don Bosco (+2) y Universitario (-1) 8; Argentino Jrs. (0), Belgrano (-1) y Atlético Paraná (-4) 7; San Benito 6; Oro Verde (-4) e Instituto (-7) 4; Los Toritos 1.

Liga Paranaense Peñarol Sportivo Urquiza Clásico
Noticias relacionadas
rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

historico: gol de arco a arco en un partido de la primera nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Ver comentarios

Lo último

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ultimo Momento
Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario