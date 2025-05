Román Retamar brilló en el agua y se quedó con la de plata

Las palabras de Román Retamar

“Le dedico este logro a mis padres, a mis amigos y a mi profesor ”, dejó en claro el adolescente de 12 años. Con respecto a su resultado, Román contó: “Esperaba quedar dentro de los mejores cinco pero no esperaba quedarme con el segundo puesto. Ese logro me dejó muy satisfecho”.

Sobre la exigencia previa al torneo, detalló: “La preparación para esta competencia fue muy dura. Desde diciembre hasta marzo hicimos doble turno. Cuando empezaron las clases comenzamos con turnos de lunes a sábados de dos horas cada una”. Consultado por cómo vivió la prueba desde adentro, explicó: “En mi especialidad (mariposa) me sentí seguro de mí mismo dentro del agua. Afuera estaba nervioso, pero una vez dentro del agua me ayudó a concentrarme el hecho de pensar en todo lo que había entrenado y en todos los que me estaban apoyando afuera”.

Sobre el momento más difícil de la competencia, confesó: “Fue faltando 15 o 20 metros para la llegada porque estás cansado de una carrera larga, los músculos empiezan a doler y te fatigas. Sin embargo, no hay que perder la técnica de nado. Me pasó en los 100 metros y quedé afuera del podio. Son cosas que se aprenden con la experiencia”. A la hora de los agradecimientos, Román fue claro: “Le dedico este logro a mis padres, a todos los que me apoyaron cuando estaba nadando. A mis amigos, a mis compañeros y a mi profesor”.

Cuando se le preguntó a quiénes admira, sorprendió con un vínculo especial: “Admiro a varios nadadores. Una de ellas es Inés Bertellotti, que participó en las Olimpiadas de Atlanta 1996. La conozco porque es tía de mi mejor amigo, Felipe”. Ya con la cabeza puesta en lo que viene, afirmó: “Ya estoy pensando en los próximos torneos. Pienso en bajar mis tiempos y llegar de la mejor manera posible a los entrerrianos para quedarme con el título y que el club vuelva a ganar, ya que ganamos el año pasado en regatas”.

Finalmente, sobre su futuro en la natación, expresó: “Soy bastante nuevo en el deporte. Entreno hace un año y medio y este ha sido mi segundo nacional. Me pongo metas para el futuro y la próxima sería entrar en la Federación Entrerriana de Natación y en la Selección Argentina”.

Román Rematar Natación 1.jpg Román Retamar (izquierda) y los demás nadadores en el podio.

Habló el profesor de Román

Su entrenador, Nicolás Chiecher, destacó su compromiso, evolución técnica y proyección, remarcando también la importancia del acompañamiento familiar en estas etapas formativas. Sobre los inicios de Román en el equipo, Chiecher explicó: “Román es un nadador relativamente nuevo en el equipo, ya que entrena hace solo un año y medio. Si bien tenía alguna noción de cómo nadar, se trabajó muchísimo sobre su técnica en cada estilo, y en este corto tiempo ha tenido un crecimiento exponencial en este deporte”.

Al describir su perfil como deportista, aseguró: “Román es un joven sumamente constante en sus entrenamientos y con un enorme nivel de compromiso en cada uno de ellos. Mantiene un alto nivel de concentración en cada ejercicio, se interesa por los detalles técnicos y entrega un nivel de esfuerzo muy alto en cada sesión”.

Respecto a lo que significó el podio para él, señaló: “Este subcampeonato es algo para lo que trabajó mucho, y sin dudas que lo tiene enormemente merecido. Él tenía la aspiración de alcanzar un podio en este campeonato y en la prueba de 100 metros mariposa se quedó a 12 centésimas del tercer lugar, pero en los 200 metros mariposa superó ese objetivo logrando quedar en segundo lugar. Para él es un impulso importante para continuar esforzándose y lograr superarse a futuro”.

Sobre el manejo emocional en chicos de esta edad, el entrenador reflexionó: “En estas edades, si se presentan niveles de ansiedad que perjudican el desempeño, se intenta orientar el foco del deportista hacia su proceso de entrenamiento y preparación, buscando evitar que estén siempre pensando en los puestos a lograr, que muchas veces no reflejan con total justicia el esfuerzo que realizan los jóvenes de esta edad, en un deporte con un nivel de exigencia tan alto como este”.

Consultado sobre los estilos, detalló: “El estilo en el que encuentra mayores posibilidades de destacarse es mariposa, pero muestra una evolución permanente también en los demás estilos”. Por último, dejó un mensaje importante para las familias: “En edades formativas la relación fluida entre padres, entrenador y nadador es clave, como así también definir claramente el rol que cada uno desempeña. En el caso de los padres, celebrar cada progreso de su hijo con moderación y apoyar incondicionalmente en los momentos donde las cosas no salgan como se espera, es fundamental. Además de lo que se da por sentado, en cuanto a solventar los costos de la preparación y los viajes, además de destinar su tiempo al traslado de su hijo a los entrenamientos, torneos, entre otras cosas”.

El apoyo de la familia

Juan José Retamar, papá de Román, habló al respecto del rendimiento de su hijo: “Tengo una emoción tremenda. No se puede explicar con palabras lo que significa ver a un hijo en ese momento, subirse al podio. Encima no pudimos viajar y lo miramos por televisión. El se propuso ese logro. Ha hecho un montón de sacrificios para poder lograrlo”.

“Se levanta todos los días a las seis de la mañana. Va a la escuela hasta las 15 horas y a las 15.30 ya salimos para el club hasta las 18.30. Llega a casa, se baña, merienda y se pone a hacer cosas de la escuela en el caso de que tenga algo por realizar. Para las 22 está descansando”, contó Juanjo sobre la rutina diaria de su hijo.

Para cerrar, contó como es acompañar a Román en su deporte: “Es tratar de estar en todo momento al lado de él en todo lo que sea necesario. Tanto en la escuela como en el deporte. Van conectados. Para nosotros es una inversión lo que estamos haciendo. En Paracao está en un ambiente sano, le damos una formación deportiva en la que forma su personalidad, su manera de alimentarse, de relacionarse y de pensar”.