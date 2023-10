Román Pretz seguirá su carrera en suelo europeo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsportvicentino%2Fstatus%2F1709962215569113206&partner=&hide_thread=false RUGBY SERIE A ELITE - L’argentino Roman Pretz nuovo acquisto della @RangersRugbyVi

E' partito il conto alla rovescia in vista del debutto assoluto nella Top 10, fissato per sabato 14 ottobre, alle ore 15.30, alla Rugby Arena contro le Fiamme Oro!https://t.co/d0uQ3an3iJ — SPORTvicentino (@sportvicentino) October 5, 2023

Pretz nació el 2 de mayo de 1996, tiene 1,82 metros y pesa 106 kilos, siendo integrante en 2016 del plantel de Los Pumitas que participó de la Copa del Mundo. En Duendes logró salir campeón del Torneo Regional del Litoral y de la edición 2022 del Torneo del Interior A. Ahora probará suerte en uno de los equipos más fuertes de Italia.

Tomás Cornejo, en Portugal

La carrera deportiva de Tomás Cornejo tuvo otro giro importante, ya que hace pocos días firmó su primer contrato profesional en la Associação Académica de Coimbra (AAC) de Portugal, donde ya pudo jugar sus primeros minutos en un amistoso.

Tomás Cornejo Rugby 2.jpg Tomás Cornejo jugará en la Associação Académica de Coimbra.

“La verdad es que se dio todo muy rápido, este equipo es de la Universidad de Coimbra, que es muy grande, con varios deportes. Cuando me surgió la propuesta a través de mi representante no lo dudé, porque tenía ganas de dar ese paso en el profesionalismo y a ver cómo me siento. Hace unos días se presentó la oferta y me convenció. Fui a Buenos Aires y me tomé el avión. Estoy muy contento porque era lo que yo venía buscando”, afirmó Cornejo en diálogo con UNO.