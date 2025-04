Rodrigo Lugón tuvo su bautismo triunfal en el TN

Lugón se convirtió en el 113º ganador –justamente el número que identifica a Rodrigo– en la historia de la Clase 3, que comenzó en 1983, en su sexta carrera con el VW Virtus que estrenó Carlos Javier Merlo el año pasado en Oberá. El equipo con sede en Villa Mercedes volvió al triunfo tras dos años y cinco meses, ya que su anterior éxito había sido el 6 de noviembre de 2022 en Buenos Aires, con el dos veces subcampeón de la división mayor al mando de un Toyota Corolla.

“Estoy muy feliz, es increíble: estoy viviendo un presente hermoso. Fue una final durísima porque Julián (Santero) me corrió toda la carrera. El AS me sirvió por un lado para enfriar y tranquilizar, pero por el otro hizo que todos se me vinieran mucho cuando había hecho una pequeña diferencia. Pero el auto tuvo un gran ritmo y un gran poder de frenado en un circuito que siempre me cae bien”, destacó Lugón a Campeones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/prensatn/status/1916566674150396179&partner=&hide_thread=false El top ten de la Clase 3 en el #TNenSanJuan pic.twitter.com/51eNEfbgQr — TN (@prensatn) April 27, 2025

Julián Santero (Toyota Corolla) sumó su tercer podio de la temporada y amplió su ventaja en el campeonato, aunque en Río Cuarto otra vez deberá buscar la victoria con 45 kilos de lastre. “No se nos dio la victoria, pero es un buen resultado para el campeonato y el triunfo ya va a llegar. Estoy contento porque tuvimos un buen ritmo para tener 45 kilos de lastre”, indicó el mendocino.

Ante el abandono de José Manuel Urcera (Ford Focus) por la rotura del motor, el nuevo escolta de Santero en el campeonato es Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que a su vez es el mejor ubicado entre los que ya ganaron. “Fue una buena carrera, con buenos puntos. Está claro que el rival más bravo es Julián (Santero), al que no le pude ganar…”, se lamentó el piloto del Febase Performance, que también cosechó su tercer podio en cuatro finales de 2025.

Fabián Yannantuoni (Ford Focus) completó el “top 4” multimarca de la sexta final del TN en El Villicum, que registra seis ganadores distintos. El Patito consiguió su mejor resultado de la temporada 2025 y el mejor del Ambrogio Racing desde su llegada a la categoría.

Muy buena producción tuvo el crespense Joel Gassmann con el Chevrolet del equipo de Jerónimo Teti. Tras largar en la mitad del pelotón, pudo avanzar en el clasificador y favorecido también por algunas deserciones, terminó en el noveno lugar. El otro representante entrerriano, Agustín De Brabandere de Concepción del Uruguay finalizó 16° con el Ford Focus.

La final de Clase 2 en San Juan

En la Clase 2 se dio el regreso al triunfo en la categoría de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic). El piloto del Ale Bucci Racing fue escoltado en la Final por Joaquín Cafaro (Toyota Etios) y Federico Luques (Toyota Yaris).

El bicampeón de la división menor del TN, que había anunciado su retiro al finalizar la temporada 2023, pero que este año decidió volver a la actividad, consiguió su 13º triunfo en la Clase 2 (el anterior había sido el 19 de febrero de 2023 en el Oscar Cabalén), lo que lo ubica tercero en el historial, sólo superado por grandes del TN: Rafael Verna (27) y Omar Bonomo (21).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/prensatn/status/1916562333649772857&partner=&hide_thread=false El top five de la final de la Clase 2 #TNenSanJuan pic.twitter.com/mTVG6f020q — TN (@prensatn) April 27, 2025

Joaquín Cafaro (Toyota Etios) terminó segundo a 300/1000 de Posco y sumó su quinto podio en la Clase 2. Federico Luques (Toyota Yaris), que completó el “2-3” del GR Competición, cerró por lejos su mejor fin de semana en el TN.

El de Gualeguaychú, Marco Veronesi llegó 10°, Damián Markel de General Ramírez terminó 16°, mientras que el concordiense Matías Chas abandonó en el inicio de la prueba. La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 23 al 25 de mayo, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.