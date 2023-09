Rodolfo de Paoli habló sobre su futuro en Patronato

El contrato que une a Rodolfo de Paoli con Patronato expira el 30 de junio de 2024. Los resultados del proceso no son los imaginados. El Rojinegro se despidió con cierta anticipación a la pelea por el ascenso. A su vez desvió la mirada al buscar, en las fechas finales, los puntos necesarios para asegurar la permanencia en la Primera Nacional. El resultado de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en la entidad de barrio Villa Sarmiento podría modificar el destino del DT.

El orientador táctico no se ató al vínculo laboral. En este sentido remarcó que no pondrá en compromisos a la comisión directiva que asumirá luego del acto eleccionario. Indicó que escuchará a los próximos directivos para analizar el proyecto deportivo.

“Me gustaría que, si es Dante Molina, a quien conozco, (Hugo) Velázquez o Tarzia no tengan ningún compromiso más allá del contrato. Voy a escucharlos y una vez que tengamos esa charla y si tienen la intención que siga siendo el técnico de Patronato, no tendré ningún problema”, remarcó De Paoli, en rueda de prensa.

El DT agradeció la buena vibra que trasladó el Pueblo Rojinegro y la comunidad paranaense. “En estos 90 días fui muy feliz en Paraná. Estoy muy agradecido con la gente. Los comentarios en las redes sociales son de apoyo. Están muy contentos porque en estos últimos 15, 20 días se le dio una importancia a los jugadores de la cantera que en otro momento no se les dio”, resaltó.

De Paoli también destinó palabras de gratitud a sus dirigidos. “Me siento identificado con los jugadores de la cantera y con un plantel que, a pesar de no haber armado, humanamente me respondió siempre y no puedo soltarle las manos. Acompañaremos estas tres fechas y veremos como sigue”, afirmó.

Patronato Rodolfo de Paoli.jpg El contrato de Rodolfo de Paoli en Patronato finaliza el 30 de junio de 2024. Prensa Patronato

Patronato se encuentra, a tres fechas del cierre de la fase regular, peleando para evitar disputar la promoción por la permanencia en la categoría. “Quedan 9 puntos y las matemáticas indican que estás peleando por la permanencia. Flandria perdió y le sacamos 9 puntos. Nos queda ver que pasa con San Telmo, Almagro y Brown de Madryn. Ahora empezamos el proceso de la permanencia”, indicó.

“Cuando llegué jamás pensé en este escenario. Teníamos la Copa Libertadores y la Sudamericana. Ahora estamos tratando de sacar los puntos necesarios para mantenernos. Pero no habrá ningún problemas, lo vamos hacer y ganando tiempo con jugadores del club”, aseveró.

En este sentido, De Paoli le dio mayor protagonismo a los juveniles formado en la cantera rojinegra. Ante Temperley tuvieron su estreno Augusto Picco, quien formó parte del 11 inicial, y Benjamín Bravo, quien saltó a escena en el complemento. “Me gustó mucho Augusto (Picco) y Bravo entró muy picante. No les pasó para nada el debut. Eso habla que Patronato trabaja muy bien en divisiones inferiores”, citó.

En el futuro inmediato el elenco de barrio Villa Sarmiento enfrentará a dos rivales involucrados en el mismo escenario: evitar disputar la promoción. “El próximo juego será una final”, describió De Paoli. “Tenemos dos resultados de tres que nos puede favorecer. De todos modos no debemos pensar en eso, sino en ganar, tratar de recuperar lesionados porque se lesionaron Valentín (Pereyra), Nazareno Solís. Veremos quien estará mejor para sumar de a tres para olvidarse de esta situación de la permanencia. Dependemos de nosotros, pero incluso hay un par de resultados que nos pueden favorecer”, aclaró.

Por último, adelantó que ante San Telmo le dará espacio a los pibes que promovió en el último tiempo, pero aclaró que estarán guiados por los jugadores de mayor recorrido en Primera División. Es una canallada tirar a todos los chicos juntos cuando vas a disputar un partido tan importante como el que disputaremos ante San Telmo. No hay que exponerlo. Ojalá nos vaya bien ante San Telmo, haya una gran elección en el club y después veremos como seguimos”, concluyó.