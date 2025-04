Rocío Hernández y María Eva Doce se jerarquizaron entre las mejores del país

Roció Hernández y María Eva Doce hablaron de sus experiencias

doce y hernández.jpg María Eva Doce y Rocío Hernández delante depista de Rowing, donde aprendieron a jugar hockey sobre patines. Víctor Ludi/UNO

En la pista del Paraná Rowing Club, la entidad donde se forjaron como jugadoras, mantuvieron una charla con UNO y contaron cómo fueron sus experiencias.

“Cuando llegué me costó muchísimo adaptarme, terminaba muerta cada práctica. Con el tiempo me fui acostumbrando, y noté mucha diferencia a nivel de hockey, sobre todo por las exigencias. Con el grupo conecté bien y el técnico, el Bebe Castro, que es el mismo de la selección argentina femenina además de saber un montón del deporte supo enseñarme. Fue una experiencia muy buena ya que aprendí un montón. Ahora que regresé noto la diferencia”, contó Eva.

Doce.jpg María Eva estuvo los dos años en Concepción Patín Club. Gentileza María Eva Doce

Por su parte, Rocío comentó: “También me costó adaptarme, sobre todo al roce de la competencia. Al igual que Eva me tocó compartir con muy lindos grupos humanos, lo cual me facilitó todo. Siempre hay cosas negativas también, pero me quedo con lo bueno y con lo que me enseñó cada técnico”.

“Todavía me queda con compromiso con Bancaria –acotó–, y voy a jugar un Nacional en Mendoza con ellos hasta el 26 de abril. Luego de ese compromiso le daré un cierre a esta etapa, volveré y me replantearé qué hacer, si seguir en el deporte o no. Todavía estoy en una incógnita”.

Si bien Rocío Hernández todavía no tiene definido su futuro, María Eva Doce ya volvió a ponerse la camiseta del Remero y reconoció que siente un crecimiento como jugadora: “Volví a entrenar y noté una diferencia, no exorbitante porque el club ha subido mucho el nivel. Tal vez me siento un poco más fuerte físicamente. Me está costando volver a conectar luego de dos años y nos vamos reencontrando de a poco. Lo que aprendí en San Juan intento transmitirlo, ya sean cuestiones táctica o jugadas puntuales. Intento ayudar desde mi lugar”.

Hernández.jpg Rocío jugó en UVT, Centro Valenciano (foto) y Club Bancaria. Gentileza Rocío Hernández

San Juan es potencia mundial

Argentina es una de las grandes potencias que tiene el hockey sobre patines a nivel mundial. En cada competencia internacional de deporte, ya sea a nivel sudamericano como ecuménico, los equipos Albicelestes son casi siempre candidatos a pelear por el primer puesto.

Pese a esto, no es una disciplina que se practique en todo el territorio nacional, aunque en San Juan se vive de una manera más que fervorosa. Sus equipos y selecciones son los que levantan los trofeos en la mayoría de los certámenes nacionales, el grueso de los jugadores que nutren a los combinados nacionales son oriundos de ahí y las competencias locales se disputan con estadios colmados y un público exultante.

Esto le genera una gran motivación a los jugadores que se destacan en otras localidades, ya que suelen ser tentados desde tierras cuyanas para reforzar a sus equipos, lo cual a los deportistas también les permite jerarquizarse compitiendo contra alguno de los mejores jugadores del mundo.

Rocío Hernández y María Eva Doce tuvieron la oportunidad de codearse entre las mejores y crecer en su deporte. Una experiencia enriquecedora para ambas, lo cual puede ayudar a mejorar el nivel doméstico.