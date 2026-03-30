Rocamora perdió en su despedida de la Liga Femenina

En su último partido de la temporada, Rocamora cayó dúramente como visitante por 96 a 52 frente a Obras Basket.

En el Templo del Rock, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cerró su participación en la Liga Femenina de Básquet con una dura derrota como visitante, al caer por 96 a 52 frente a Obras Basket, en un encuentro donde el conjunto entrerriano poco pudo hacer ante uno de los principales candidatos al título.

El inicio mostró a la visita mejor posicionada, con Florencia Losada (siete puntos) y Guadalupe Chiappella (tres) liderando el goleo. Sin embargo, Obras reaccionó rápidamente a partir de Candela Foresto (ocho, con 2-3 en triples) y Natassja Kolff (tres, dos rebotes y un bloqueo), para cerrar el primer cuarto arriba por 18 a 16.

En el segundo período, el equipo dirigido por Javier Ielmini tomó el control del juego gracias a su efectividad desde el perímetro, con 11 conversiones. Margareth Padilla (12 puntos, 3-6 en triples), Sofía Novoa (ocho, 2-3), Delfina Gentinetta (siete) y Dagmar Hentschel (seis, 2-2) fueron determinantes para establecer un parcial de 33 a 16 e irse al descanso con ventaja de 51 a 32.

En el tercer cuarto, las locales ampliaron aún más la diferencia con una defensa intensa (siete recuperos y siete tapas) y dominio en los rebotes (48-31). Además, los aportes de Ema Baldo (10 puntos y 11 rebotes) y Kolff (siete y tres) impulsaron otro tramo favorable de 24 a 13.

Ya en el último segmento, Obras llegó con una ventaja de 75 a 45 y se encargó de sostenerla sin inconvenientes. Dagmar Hentschel (13 puntos, 3-4 en triples), Sofía Novoa (10, cinco rebotes y tres asistencias) y Julia Bosque (ocho puntos, seis rebotes y tres asistencias) sellaron el resultado final.