Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Roberto Carlos se sometió a un estudio de rutina y los médicos detectaron que un gran porcentaje de su órgano vital no estaba funcionando.

31 de diciembre 2025 · 14:00hs
Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil.

Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil.

Roberto Carlos fue operado de urgencia en un hospital de San Pablo este miércoles, luego de que los médicos detectaran que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente. La intervención quirúrgica salió correctamente, pero el crack brasileño permanece bajo observación médica.

El ex-lateral acudió al establecimiento sanitario para someterse a estudios por un trombo en su pierna izquierda. Durante los exámenes, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y allí detectaron el severo problema cardíaco.

Roberto Carlos se encuentra bien

Decidieron realizarle una cirugía de urgencia para colocarle un catéter. La misma duró casi tres horas, cuando inicialmente los profesionales de la salud habían previsto que durase cuarenta minutos. La intervención se alargó por complicaciones surgidas durante la cirugía, pero el descenlace fue favorable. "Ahora estoy bien, fue un susto grande", declaró ante el diario AS de Madrid.

Aunque reside en España debido a sus funciones institucionales con el Real Madrid, el campeón del mundo con Brasil en 2002 se hallaba en su país natal disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y uno de sus hijos cuando ocurrió el incidente.

La revisión, que tenía un carácter rutinario, se transformó en un calvario para la familia del exfutbolista de 52 años. Por suerte para ellos, fue solo un susto y ya está fuera de peligro. Igualmente, los médicos determinaron que debe permanecer internado para monitorizar de cerca su evolución con el objetivo de prevenir cualquier inconveniente.

