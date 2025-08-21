Uno Entre Rios | Ovación | Gustavo Costas

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Se oficializó el castigo por parte del Tribunal de Disciplina contra el entrenador de Racing, Gustavo Costas, que fue expulsado por Darío Herrera.

21 de agosto 2025 · 20:25hs
Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing ya está al tanto de la durísima sanción que otorgó el Tribunal de Disciplina a Gustavo Costas, en la mira tras su exabrupto contra Dario Herrera durante lo que sería derrota ante Tigre por la cual vio la tarjeta roja, un castigo sujeto a su caracter de reincidente por el episodio durante la caída ante Barracas Central.

En vísperas a la visita de este domingo a Argentinos Juniors en La Paternal, se dio a conocer que el entrenador de la Academia deberá servir cuatro fechas de suspensión, sin la posibilidad que se le otorgó un mes atrás cuando logró evitar ausentarse de un juego al tener la posibilidad de abonar una multa.

Gustavo Costas, bajo la lupa del Tribunal de Disciplina.

Gustavo Costas sería duramente sancionado por insultar a Darío Herrera

Racing y Peñarol vienen de igualar en Montevideo 1 a 0 para el local. 

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas

Gustavo Costas 1
Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

También se castigó con dos fechas a Federico Costas, preparador físico del platel e hijo del DT. Ante la ausencia del mandamás se espera que Gonzalo Costas y Francisco Bersce actúen como dupla técnica durante los juegos donde estará obligado a ver desde la platea.

Dentro de la mala noticia en la Academia se celebró el hecho de que la sanción no le impedirá estar presente en el clásico ante Independiente, juego que tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura; perdiéndose los encuentros ante Argentinos Juniors, Unión, San Lorenzo y Huracán.

Gustavo Costas Racing Tigre Tribunal de Disciplina
Noticias relacionadas
River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Lisandro Alzugaray, marcó de penal, a los 60 para los ecuatorianos.

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario