Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Se oficializó el castigo por parte del Tribunal de Disciplina contra el entrenador de Racing, Gustavo Costas, que fue expulsado por Darío Herrera.

Racing ya está al tanto de la durísima sanción que otorgó el Tribunal de Disciplina a Gustavo Costas, en la mira tras su exabrupto contra Dario Herrera durante lo que sería derrota ante Tigre por la cual vio la tarjeta roja, un castigo sujeto a su caracter de reincidente por el episodio durante la caída ante Barracas Central.

En vísperas a la visita de este domingo a Argentinos Juniors en La Paternal, se dio a conocer que el entrenador de la Academia deberá servir cuatro fechas de suspensión , sin la posibilidad que se le otorgó un mes atrás cuando logró evitar ausentarse de un juego al tener la posibilidad de abonar una multa.

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas

También se castigó con dos fechas a Federico Costas, preparador físico del platel e hijo del DT. Ante la ausencia del mandamás se espera que Gonzalo Costas y Francisco Bersce actúen como dupla técnica durante los juegos donde estará obligado a ver desde la platea.

Dentro de la mala noticia en la Academia se celebró el hecho de que la sanción no le impedirá estar presente en el clásico ante Independiente, juego que tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura; perdiéndose los encuentros ante Argentinos Juniors, Unión, San Lorenzo y Huracán.