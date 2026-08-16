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River Plate empata de local con Argentinos

En el Monumental, el Millonario recibe al Bicho por la quinta jornada del certamen. River quiere cortar una racha negativa histórica.

16 de agosto 2026 · 18:01hs
River busca cortar una mala racha.

River busca cortar una mala racha.

River Plate recibe a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura. El Millonario se enfrenta al Bicho en el Estadio Monumental con la expectativa puesta en el debut de Thiago Almada. Transmite ESPN Premium desde las 18. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

Minuto a minuto

10 minutos: River Plate lleva el control y Argentinos juega a la contra

River en el mal momento.

River quiere cortar una mala racha ante Argentinos Juniors

River busca cortar una mala racha.

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

El conjunto local impone su juego directo desde los pies de Ángel Correa y Joaquín Freitas, pero el Bicho lleva peligro con transiciones rápidas.

1 minuto: Ángel Correa tuvo la primera chance de River

La jugada nació con un pelotazo largo de Montiel para el delantero, quien corrió a toda velocidad, entró al área y tras enganchar a su rival, intentó definir. Atento estuvo el arquero Brayan Cortés para quedarse con la pelota.

18:07 hsHoy

¡Comenzó el partido!

Formación de River Plate confirmada

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (3) Francisco Ortega
  • (6) Aníbal Moreno
  • (50) Tobías Andrada
  • (35) Joaquín Freitas
  • (10) Ángel Correa
  • (23) Thiago Almada
  • (18) Lucas Beltrán

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (13) Lautaro Rivero
  • (20) Giovanni González
  • (31) Facundo González
  • (43) Valentín Lucero
  • (8) Mauro Arambarri
  • (15) Fausto Vera
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (26) Tomás Galván
  • (44) Lucas Silva
  • (19) Rafael Santos Borré

Entrenador: Eduardo Coudet

17:45

Formación de Argentinos Juniors confirmada

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (22) Kevin Coronel
  • (16) Francisco Álvarez
  • (6) Franco Vázquez
  • (20) Sebastián Prieto
  • (10) Alan Lescano
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (11) Nicolás Oroz
  • (29) Emiliano Viveros
  • (27) Tomás Molina
  • (8) Hernán López Muñoz

Suplentes

  • (50) Diego Rodríguez
  • (13) Santino Gianini
  • (26) Claudio Bravo
  • (5) Facundo Carrizo
  • (37) Thiago Gómez
  • (21) Gabriel Florentín
  • (7) Iván Morales
  • (9) Gastón Verón
  • (19) Matías Giménez
  • (47) Diego Porcel
  • (48) Facundo Jainikoski

Entrenador: Nicolás Diez

River Argentinos Torneo Clausura Monumental
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