Riquelme puede presentarse como presidente de Boca

Aunque aun no confirmó en que lugar de la lista aparecerá su nombre, el actual vicepresidente podría postularse como presidente del club . Al ser su propio agrupación, no cuenta con la necesidad de depender de otros para ser parte de los comicios tal y como sucedió en 2019 cuando se sumó a Juntos por Boca , cuya lista fue encabezada por Jorge Amor Ameal y Román se ubicó como vicepresidente segundo en dicha oportunidad.

Para lograr la aprobación por parte de la CD, fue necesario juntar 10.500 firmas (ya que el mínimo necesario era del 10% del padrón que formó parte de las ya mencionadas elecciones del 2019) que fueron rectificadas y aprobadas para lograr la oficialización, debido a lo pautado en el artículo 14 del Reglamento General de Comicios del club.

Esto hace oficial el anuncio realizado en diciembre del 2022 en el playón de La Bombonera donde Riquelme encabezó el acto y contó el apoyo de Ameal que abrió el acto. En dicha oportunidad, Román subió al escenario, tomó el micrófono que le dejó el actual presidente del club y declaró: "Yo funciono igual que ustedes. Yo veo a cada uno con la camiseta de nuestro club, el gorro de nuestro club, el pantaloncito de nuestro club y es lo que soñaba. Gracias al presidente que me fue a buscar hace tres años… Yo hace unos años dije que ustedes estaban todos locos. Están todos locos. Yo siento como ustedes y vivo como ustedes. No hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. No hay nada que me llene más el corazón".

"Hace tres años que estoy acá por culpa de todos ustedes. Yo les he pedido que en la anterior elección teníamos que ser 45 mil para ganar, no tengo dudas que en la que viene vamos a ser más de 50 mil". agregó Román. Luego, el vicepresidente de Boca expresó que se hizo hincha del club gracias a su papá y agregó: "De chiquito me hizo bostero. Yo soñaba con jugar en La Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están agradecidos por el recibimiento que le dan ustedes cada domingo, cada miércoles… es una fiesta nuestra casa. Ojalá podamos estar muchos años más y nos ayuden", sentenció Riquelme en diciembre del 2022.