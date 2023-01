Reyes: "La más convocante de público del interior del país"

Tras la victoria en la Maratón de Reyes de Concordia, el mendocino Ignacio Erario manifestó su algarabía. "Me dan ganas de venir todos los años", dijo.

La prueba tuvo su inicio en la noche del sábado con una alta temperatura de ambiente y con el desafío de un circuito que siempre es exigente, teniendo en cuenta los sectores de ascensos y descensos, sumada a la humedad y baja presión. En el comienzo de la prueba, Erario, Méndez y Van Der Hock tomaron la delantera y rápidamente demostraron que sería una lucha de tres.

Al superar el kilómetro 2, el ascendente Van Der Hock de 20 años no pudo continuar el ritmo de adelante y empezó a retrasarse. A todo esto, Erario y Méndez no se sacaban ventaja.

Todo cambió a partir del kilómetro 4, donde Méndez ya no pudo seguir con el ritmo que imprimía Nacho y perdió metros con la punta.

A todo esto, el joven mendocino no escatimó en su ritmo y solvencia para seguir con una buena performance, pese al paso de los kilómetros. Dejando atrás sectores de extremas subidas y agobiantes por el calor se encaminó a la victoria.

Enfocado en su plan de carrera, Erario nunca miró para atrás con el fin de chequear a cuántos metros tenía a su inmediato perseguidor, pero al ingreso al Corsódromo, el líder ya tenía más de 200 metros de ventaja. La línea de sentencia llegó para el atleta que disfrutó de su primera participación en la de Reyes y con un triunfo que lo esperanza a tener un buen 2023.

Completaron las 10 primeras posiciones: 4° Imanol Quiróz (La Paz) con 32’31”, 5° Laureano Rosa (Mercedes, Corrientes) con 32’34”, 6° Ignacio Valín (Concordia) con 32’46”, 7° Bruno Colombo (Mocoretá) con 32’57”, 8° Luis Barrio (Concordia) con 33’04”, 9° Franco Mirando (Capilla del Señor, Buenos Aires) con 33’17” y Juan Ignacio Segovia (Concordia) con 33’43”.

“Esperaba hacer el cambio de ritmo desde el kilómetro 7, pero a partir del kilómetro 4 me fui, mantuve un ritmo constante y fui concentrado en mi carrera. Agradecidos a todos por el recibimiento que tuve”, contó el ganador en LT 15 Radio del Litoral, que ahora espera se prepara para el 28 correr en Comodoro Rivadavia.

Al mismo tiempo agregó: “Me sorprendió tanta gente alentando en el circuito, en mis 10 años corriendo nunca vi tanta gente alentando en las calles. Puedo decir con seguridad que es la más convocante de público en el interior del país. Me dan ganas de venir todos los años”.

A su vez, Méndez expresó: “Reyes siempre me encuentra en un momento particular, siempre quiero estar y no puedo ganar, pero forma parte del aprendizaje”.

En Mujeres, el triunfo quedó en poder de Chiara Mainetti que por segunda vez consecutiva llegó a lo más alto del podio. La atleta de San Isidro llegó exhausta a la meta tras una carrera muy desgastante debido al calor. La vencedora empleó 35’01”, seguida por la experimentada Rosa Godoy (Río Cuarto) con 35’13” y Lorena Cuello (General Alvear) con 36’23”.

Completaron las 10 primeras ubicaciones: 4ª Karina Fuentealba (Vélez Sarsfield) con 36’33”, 5ª Patricia Ponce (Esperanza) con 37’13”, 6ª Nelsa Valenzuela (Concordia) con 38’48”, 7ª Madelin Bordón (Saladas) con 40’18”, 8ª Lidia Ávila (Nogoyá) con 40’28”, 9ª Ximena Simeone (Puerto Yeruá) con 40’47” y Solange Tropini (Crespo) con 40’48”.

“Segunda victoria, vinimos a buscarla y se dio. Plantee un poquito mal la estrategia de carrera de salir fuerte y a partir de mitad de carrera en adelante me costó bastante, tuve que terminar asistida, pero ahora bien”, comentó la vencedora y agregó: “Ahora me preparo para el 22 que tengo el Sudamericano de Cross en Brasil representando a la Selección”.

BRUNO

En Punta del Este se corrió la 49ª edición de la Corrida Internacional de San Fernando que entregó la victoria del concordiense Federico Bruno. La prueba se corrió el sábado y tuvo la presencia de más de 3.500 participantes.

El entrerriano, representando al Club Atlético Peñarol, se alzó con la segunda victoria consecutiva en la San Fernando disputada sobre 10 kilómetros por ramblas, avenidas y calles de Punta del Este y Maldonado, logrando además una marca histórica. Bruno impuso su mejor tiempo en la San Fernando con 29’07”, seguido por Andrés Zamora con 30’55” y Waldemar González con 31’25”. En damas ganó la argentina Florencia Borelli con un tiempo de 33’23”.