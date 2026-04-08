Recreativo y Sionista se medirán este miércoles en un muy atractivo partido correspondiente a una nueva fecha de la Zona A de la conferencia Litoral de la Liga Federal de básquetbol. El encuentro se disputará desde las 21.30, en el estadio Antonio Zorzet.
Recreativo recibe a Sionista por la Liga Federal
Desde las 21.30, el Bochas y el Centro se medirán en el estadio Antonio Zorzet por la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal.
El Bochas va por su primer triunfo en su cancha. Los dos partidos que jugó en su casa los perdió por un punto y está obligado a ganar con su gente. Necesita cortar una racha negativa y sumar para empezar a remontar en su campaña, la cual registra una victoria y tres derrotas.
Enfrente estará el Centro, que por el momento se presenta como un equipo irregular: ganó los dos primeros partidos, perdió los siguientes dos juegos y se repuso en su reciente partido ante La Armonía. Ahora buscará ganar como visitante para quedar como único puntero del grupo.
El martes, Urquiza de Santa Elena derrotó como visitante a Rivadavia Juniors por 77 a 69 y le quitó el invicto.
Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal
Urquiza 9 (4 ganados – 1 perdido)
Rivadavia Jrs. 9 (4 ganados – 1 perdido)
Sionista 8 puntos (3 ganados – 2 perdidos)
Gimnasia 6 (2 ganado – 2 perdidos)
La Armonía 6 (1 ganado – 4 perdidos)
Recreativo 5 (1 ganado – 3 perdidos) Quique 5 (1 ganado – 3 perdidos)