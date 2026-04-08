Recreativo recibe a Sionista por la Liga Federal

Desde las 21.30, el Bochas y el Centro se medirán en el estadio Antonio Zorzet por la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal.

Recreativo y Sionista se medirán este miércoles en un muy atractivo partido correspondiente a una nueva fecha de la Zona A de la conferencia Litoral de la Liga Federal de básquetbol. El encuentro se disputará desde las 21.30, en el estadio Antonio Zorzet.

El Bochas va por su primer triunfo en su cancha. Los dos partidos que jugó en su casa los perdió por un punto y está obligado a ganar con su gente. Necesita cortar una racha negativa y sumar para empezar a remontar en su campaña, la cual registra una victoria y tres derrotas.

Enfrente estará el Centro, que por el momento se presenta como un equipo irregular: ganó los dos primeros partidos, perdió los siguientes dos juegos y se repuso en su reciente partido ante La Armonía. Ahora buscará ganar como visitante para quedar como único puntero del grupo.

El martes, Urquiza de Santa Elena derrotó como visitante a Rivadavia Juniors por 77 a 69 y le quitó el invicto.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal

Urquiza 9 (4 ganados – 1 perdido)

Rivadavia Jrs. 9 (4 ganados – 1 perdido)

Sionista 8 puntos (3 ganados – 2 perdidos)

Gimnasia 6 (2 ganado – 2 perdidos)

La Armonía 6 (1 ganado – 4 perdidos)

Recreativo 5 (1 ganado – 3 perdidos) Quique 5 (1 ganado – 3 perdidos)