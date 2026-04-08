Antonella Reding y Paula Pedrozo, nuevamente citadas para Las Yaguaretés

Las entrerrianas integrarán el plantel de Las Yaguaretés que disputarán la primera etapa del SVNS World Championship.

Con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo en el plantel, Las Yaguaretés tienen todo listo para partir rumbo a Hong Kong para disputar del 17 al 19 de abril la primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship.

El SVNS World Championship contará con la participación de 12 seleccionados (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2 como ocurrió a Argentina), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series del año próximo, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

El combinado Albiceleste integrará el Grupo C, junto con Estados Unidos, Francia y España. En Hong Kong debutarán el jueves 16 de abril, a las 23.30, frente a Francia; luego jugarán el viernes 17, a las 2.57, contra Estados Unidos; y cerrarán esa misma jornada, desde las 22.30, contra España.

El plantel de Las Yaguaretés

Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesca Iacarusso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez. Head coach: Nahuel García.