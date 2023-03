“Necesitaba organizar un evento como este porque llevo cerca de cinco y la verdad fue muy importante porque salió todo muy bien. Hubo cerca de 60 deportistas de la zona, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y vino un chico de Tandil”, contó emocionado el deportista de Paraná que tiene el circuito en Intendente Brugo 1069.

RÁUL HARDOCK BMX BIKER SALTO.jpg Raúl Hardock organizó un evento de BMX en el "patio de su casa"

Allí se pasa horas que complementa con el trabajo en el taller de chapa y pintura. “Estoy 12 horas o menos, pero es el tiempo que le dedico a las rampas y a todo lo que lleva”, contó apasionado para que el free style no pierda vigencia en su cuidad.

Hardock manifestó hace un par de años que la situación del BMX en Paraná “está representada por distintos grupos”, pero remarcó que hay “poco desarrollo de la disciplina”. Por eso este tipo de eventos sirve para agruparse.

“La idea de ahora es seguir. Me hablaron varios chicos del grupo porque estaba todo disuelto y esto sirvió de inspiración para varios. La idea a partir de ahora es juntarse más seguido para seguir. Además tenemos la geomembrana que va con los colchones y eso salva vidas”, explicó sobre el material que incorporó para amortiguar el impacto ante cualquier caída como suele ocurrir en los parques donde se practica de manera pro.

RAÚL HARDOCK BIKER BMX.jpg Raúl Hardock organizó un evento de BMX en el "patio de su casa"

El Freestyle Park del Parque del Kempes cuenta con una geomembrana que permite a los atletas locales practicar pruebas y trucos de mayor destreza, y complejidad sin correr riesgo de lesiones graves. Consiste en dos lonas que poseen un espesor de 2.000 micrones y proveen de amortiguación a quienes practican BMX.

"OJALÁ PARANÁ PUEDA TENER UN PARQUE"

“He hecho una buena trayectoria y tengo el apoyo de muchos deportistas y es recíproco, porque nosotros vamos cuando nos invitan. La intención de esto es que siga creciendo. Tenemos chicos de nuestro país que están compitiendo en el circuito internacional de Europa y Estados Unidos y lo están haciendo muy bien”, comentó el deportista de 40 años.

RÁUL HARDOCK.jpg Raúl Hardock hizo una gran evento en "patio de su casa"

Además de andar, Raúl pone su casa, sus rampas y sobre todo su tiempo para trasladar sus conocimientos. De hecho está sumando chicos a los entrenamientos semanales. “Enseñar el deporte y la disciplina es uno de los grandes objetivos que tenemos. Hoy tenemos un chico de 12 y otro de 13, Lucas y Fidel, y después los mayores de 30 que están siempre”, expresó.

EL GESTO. Raúl hace diálisis tres veces por semana en el Sanatorio La Entrerriana por una insuficiencia renal. De 15 a 22. Ha mejorado su calidad de vida, pero la donación es una necesidad que está pronto a cumplirse por el gesto de su hermana. “El jueves estaba en la clínica y nos dijeron los resultados de los análisis de compatibilidad. Es impresionante lo idéntico que somos genéticamente. Me estaba haciendo diálisis y fue ahí cuando me dijo. El domingo lo hice público en el evento y lloramos todos. Fue muy emocionante para todos porque es una situación muy fuerte”, contó el deportista, que en muy poco tiempo será operado y mejorará su calidad de vida. “Yo tengo esta insuficiencia desde 2013 y hago deportes con eso, Vivía mal y me acostumbré a vivir mal. La diálisis me mejoró la vida, no en un ciento por ciento, pero me cambió. He tenido algunos bajones por problemas técnicos, pero ahora estoy muy bien”, confesó.