Rafael Di Zeo: "La gente de Boca no canta".

Rafael Di Zeo generó polémica en las redes sociales. El barrabrava afirmó que los hinchas de Boca Juniors no cantan y que no es la misma gente que era antes.

Uno de los líderes de La 12 no dudo al referirse al hincha genuino de Boca Juniors. "Son de Boca, pero son anti hinchada de Boca. Nosotros de chicos, éramos hinchas de Boca e hinchas de la hinchada de Boca. Yo iba a la cancha con mi hermano y no mirábamos el partido; mirábamos a la hinchada de Boca. Hoy son hinchas de los jugadores, lo peor que te puede pasar en la vida: 'Yo soy hincha de este, yo soy hincha del otro'. No son hinchas de Boca, son hinchas de los jugadores", deslizó Di Zeo al iniciar en el tema en el programa El Loco y el Cuerdo, con Flavio Azzaro.