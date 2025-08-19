Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso, reparación de techos y renovación de luminarias del hospital de Urdinarrain

Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso, reparación de techos y renovación de luminarias del hospital de Urdinarrain

Con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura y servicios del hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, recientemente culminaron dos obras fundamentales para optimizar la calidad de atención. Dichos trabajos demandaron una inversión total de 54.240.836 pesos.

Las tareas que se llevaron adelante incluyeron el recambio de cielo raso, reparación de techo y renovación de luminarias del hospital, una obra largamente esperada que fue posible gracias a una partida extraordinaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos de 31.600.696 de pesos.

hospital de Urdinarrain obras (2)

Asimismo, se desarrollaron trabajos de reparación y habilitación del servicio de gas natural, y de esta manera se logró poner nuevamente en funcionamiento la red del hospital tras varios años de inactividad. La obra demandó una inversión de 22.640.140 pesos, que también fueron cubiertos por la cartera sanitaria entrerriana mediante una partida extraordinaria.

"Estas mejoras edilicias no solo optimizan la seguridad del edificio, sino que también proporcionan un entorno más confortable y adecuado tanto para el personal como para los pacientes, lo que impacta directamente en la calidad de la atención médica", señaló la directora del nosocomio Natalia Segovia.

hospital de Urdinarrain obras (1)

Cabe señalar que estas obras forman parte de una política de fortalecimiento de la red sanitaria pública en todo el territorio entrerriano, priorizando intervenciones que garanticen condiciones dignas y seguras para el cuidado de la salud de la población.

Con estas intervenciones, el hospital Manuel Belgrano da un paso importante hacia la mejora integral de sus instalaciones a fin de brindar una mejor atención para la comunidad de Urdinarrain y zonas aledañas.