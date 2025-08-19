Uno Entre Rios | La Provincia | Urdinarrain

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso, reparación de techos y renovación de luminarias del hospital de Urdinarrain

19 de agosto 2025 · 12:09hs
Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso

Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso, reparación de techos y renovación de luminarias del hospital de Urdinarrain
Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso

Se invirtieron más de $54 millones en recambio de cielorraso, reparación de techos y renovación de luminarias del hospital de Urdinarrain

Con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura y servicios del hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, recientemente culminaron dos obras fundamentales para optimizar la calidad de atención. Dichos trabajos demandaron una inversión total de 54.240.836 pesos.

Las tareas que se llevaron adelante incluyeron el recambio de cielo raso, reparación de techo y renovación de luminarias del hospital, una obra largamente esperada que fue posible gracias a una partida extraordinaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos de 31.600.696 de pesos.

Rige un alerta amarillo del SMN por abundantes lluvias en la región y Defensa Civil trabaja en distintos sectores de Paraná para brindar asistencia.

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

hospital de Urdinarrain obras (2)

Asimismo, se desarrollaron trabajos de reparación y habilitación del servicio de gas natural, y de esta manera se logró poner nuevamente en funcionamiento la red del hospital tras varios años de inactividad. La obra demandó una inversión de 22.640.140 pesos, que también fueron cubiertos por la cartera sanitaria entrerriana mediante una partida extraordinaria.

"Estas mejoras edilicias no solo optimizan la seguridad del edificio, sino que también proporcionan un entorno más confortable y adecuado tanto para el personal como para los pacientes, lo que impacta directamente en la calidad de la atención médica", señaló la directora del nosocomio Natalia Segovia.

hospital de Urdinarrain obras (1)

Cabe señalar que estas obras forman parte de una política de fortalecimiento de la red sanitaria pública en todo el territorio entrerriano, priorizando intervenciones que garanticen condiciones dignas y seguras para el cuidado de la salud de la población.

Con estas intervenciones, el hospital Manuel Belgrano da un paso importante hacia la mejora integral de sus instalaciones a fin de brindar una mejor atención para la comunidad de Urdinarrain y zonas aledañas.

Urdinarrain hospital Obras
Noticias relacionadas
conoce todas las funciones del encuentro entrerriano de teatro en parana

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Boleta única de papel, birome y cabina con biombo, los nuevos elementos en las Elecciones 2025. Entrerrianos elegirán cinco diputados y tres senadores

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Desde Siatrasag afirmaron que la represa de Salto Grande es “identidad entrerriana” y es patrimonio de los entrerrianos y argentinos”.

Trabajadores de Salto Grande repudiaron las declaraciones de Benegas Lynch

entre rios: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Ver comentarios

Lo último

Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Ultimo Momento
Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Policiales
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Ovación
El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

La provincia
Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Dejanos tu comentario