Racing perdió con Peñarol en Uruguay por la ida de los octavos

Peñarol se impuso con el gol de David Terans ante Racing, en un partido friccionado en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

12 de agosto 2025 · 23:33hs
Racing Club perdió 1-0 con Peñarol en su visita a Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La cita en el estadio Campeón del Siglo y contó con un mal el arbitraje del brasileño Raphael Claus que lo salvó el VAR en dos jugadas claves como una tarjeta roja mal puesta y un gol mal anulado. La revancha se jugará el próximo martes en Avellaneda.

Como se esperaba las fricciones fueron una constante en los primeros minutos ante un Claus que no puso límites. Peñarol tomó la iniciativa, pero careció de profundidad. En tanto que Racing fue saliendo de a poco de su campo.

Producto del juego fuerte, a los 21 minutos el mejor jugador del Carbonero dejó la cancha: Leo Fernández no pudo seguir por las molestias a causa de dos golpes recibidos y fue reemplazado por David Terans.

Con el correr de los minutos el equipo dirigido por Gustavo Costas comenzó a tener sociedades con Agustín Almendra y Santiago Solari para poder llegar al área rival. Un remate desviado del ex volante de Boca Juniors fue el primer aviso y luego fue anulado un gol a Gastón Martiarena por posición adelantada previa de Solari.

Aunque la gran polémica fue con una tarjeta roja que el juez le sacó directamente a Adrián “Maravilla” Martínez por golpe en la cara a Javier Méndez. El delantero estaba de espaldas y no lo vio al defensor, que también buscó de forma temeraria la pelota y puso la cabeza. A instancias del VAR, el referí brasileño revisó la jugada y rectificó su decisión ya que reemplazó la tarjeta roja por la amarilla.

Antes del descanso se salvó la Academia luego de un remate de Maximiliano Silvera que reventó el travesaño.

En la segunda mitad el local metió presión alta y dejó espacios en las bandas que Racing aprovechó, pero sin poder lastimar a su rival en medio de las fricciones, que continuaron.

Pese al rigor físico, Peñarol logró tener otra chance concreta y fue por medio de Matias Arezo que se filtró entre los centrales en el área chica, pero su tiro fue desviado.

Hasta que a los 78 minutos llegó el tanto del Manya, luego de un centro desde la izquierda que Arezo la bajó de cabeza y Terans conectó por esa misma vía para abrir el marcador. El gol primero fue anulado por una posición fuera de juego en la asistencia, pero tras la intervención del VAR, luego fue validado.

Debutó Rojo en Racing

falta de 8 minutos para el final, Costas mandó a la cancha a Marcos Rojo, quien hizo su debut oficial con Racing. El ex defensor de Boca Juniors ingresó por Nazareno Colombo.

La revancha se llevará a cabo el próximo martes en el Estadio Juan Domingo Perón, desde las 21.30.

Racing Peñarol octavos Montevideo Uruguay
