Quique retomó la Liga Provincial tras 39 años de ausencia y busca crecer a través de una base sólida pensando en el futuro. UNO habló con el Chuzo, su DT.

Quique Club regresó a la Liga Provincial Masculina de Mayores con Luis Chuzo González como entrenador, tras 39 años de inactividad a nivel federativo. El equipo sumó una victoria y una derrota en sus primeros dos partidos de la histórica edición 2025 con 32 equipos, y apunta a competir y crecer para el futuro.

La vuelta del club paranaense al actualmente denominado Pre Federal, después de casi cuatro décadas fuera del certamen, representa más que un retorno deportivo: es la concreción de un proyecto institucional ambicioso. El equipo dirigido por el Chuzo González —ex jugador de la Selección Argentina y goleador histórico de la Liga Nacional— empieza a visualizar un camino de reconstrucción y crecimiento sostenible.

El Chuzo, quien brilló en la segunda mitad de los 80 y la primera de los 90, fue el primer goleador nacional de la Liga Nacional en 1988 con Echagüe de Paraná, promediando 28,9 puntos en 31 partidos. Su experiencia como referente de la Selección y su mentalidad competitiva ahora se enfocan en guiar a un Quique que busca recuperar protagonismo, consolidar a sus jóvenes talentos y adaptarse al exigente ritmo del básquet entrerriano.

Básquet Quique 1 Quique volvió al plano provincial con un objetivo ambicioso. UNOER/ Alan Barbosa

El arranque de la temporada trajo resultados dispares: una derrota en el debut ante Estudiantes, de visitante, por 75 a 62 y una victoria ante Recreativo, en suplementario y de local, por 85-80 en sus dos primeros encuentros dentro de la Conferencia 2 que comparte con Paracao, Independiente La Paz, Progreso, Talleres, Urquiza, CAE y el Bochas.

A simple vista, el puntaje no sorprende, pero lo que realmente importa es el proceso. En diálogo con UNO, González fue claro: “La sensación es de un proceso, con la ilusión de competir. Después de 39 años fuera, estamos ajustando internamente lo institucional y eso se ve reflejado dentro de la cancha.”

Más allá de lo deportivo, el Chuzo subraya el valor de retomar la actividad federada con bases firmes: “Nos encontramos cómodos, con horarios y organización. Hay jóvenes que deben adaptarse, pero estamos felices con el grupo. Seguramente vamos a ganar y perder, pero lo importante es competir. Esto está pensado para la próxima temporada; en diciembre queremos estar dando un salto más de calidad y siento que tenemos material para hacerlo.”

Uno de los principales desafíos es la doble competencia: además del Provincial, está el Clausura de la APB y la categoría U21. “Tenemos varios pibes jugando en Primera y en U21. La fortaleza está en que entrenan todos los días y no en jugar tres partidos por semana. Iremos rotando y combinando fuerzas para no desgastar a los mayores y darle lugar a los juveniles.”

Consultado por el nivel de la Conferencia, que reúne por primera vez a 32 equipos —un récord histórico para la Liga Provincial— González destacó lo parejo de la competencia y la fortaleza de los locales: “El nivel es muy parejo y eso está bueno. Importa mucho cómo trabajás durante la semana, no solo el partido. Las localías hoy son fuertes, pero en un par de fechas ese factor puede variar. Este certamen convoca a todo el baloncesto entrerriano.”

Consultado sobre la formación del equipo y su fortaleza, González sostuvo: “La fortaleza está en jugar colectivamente. Hoy hay muchos arrestos individuales. Esta semana trabajaremos para desarrollar el juego colectivo. Si todos mejoran, podemos dar un salto importante. Porque los jugadores importantes serán marcados fuerte, así que tenemos que potenciar a todos.”

Para cerrar, el entrenador reflexionó sobre temas estructurales y calendarios: “Hay muchos jugadores que quedaron sin actividad entre temporadas. Sería ideal empezar la liguilla un mes antes, cerrar el calendario y que jueguen, que no estén cinco o seis meses parados porque es mucho tiempo para un jugador profesional. El crecimiento real se da entrenando, con calidad y oposición diaria.”

Fixture de Quique

Primera Rueda

03-08: Estudiantes 75-62 Quique

08-08: Quique 85-80 Recreativo

17-08: Progreso vs. Quique

22-08: Quique vs. Independiente

31-08: Talleres vs. Quique

05-09: Quique vs. Urquiza

14-09: Paracao vs. Quique

Segunda Rueda

19-09: Quique vs. Estudiantes

28-09: Recreativo vs. Quique

03-10: Quique vs. Progreso

12-10: Independiente vs. Quique

17-10: Quique vs. Talleres

26-10: Urquiza vs. Quique

31-10: Quique vs. Paracao