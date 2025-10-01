La venta de autos 0km creció 27,8% interanual en septiembre,

Uno Entre Rios | El País | autos

El patentamiento de autos creció un 27,8% interanual durante septiembre, hasta las 55.827 unidades, y se superaron los 500.000 vehículos 0km vendidos en el año.

1 de octubre 2025 · 18:03hs
El patentamiento de autos creció un 27,8% interanual durante septiembre, hasta las 55.827 unidades, y se superaron los 500.000 vehículos 0km vendidos en el año, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El avance de septiembre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 12.148 vehículos más que los 43.679 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un repunte del 1,7%, tras la caída de agosto (-13%), cuando se patentaron 54.664 rodados.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año ya se patentaron 500.089 unidades, lo que representa un 60,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 311.757 vehículos.

El análisis de las ventas de autos 0Km

Al analizar la performance de septiembre, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que fue un mes "de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”.

Ante dicho contexto, destacó que “en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”, reconociendo que “es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.

En este marco, resaltó el repunte mensual y el sostenimiento del avance respecto al 2024 al señalar que “septiembre crece con respecto a agosto, pero sobre todo mantiene un crecimiento interanual por encima del 27%, y continúa esta positiva tendencia de incremento interanual que nos acompaña desde enero”.

Al mismo tiempo, Beato consideró que tras las últimas medidas del gobierno “se percibe ahora un escenario de mayor estabilidad en la macro con lo cual esperamos seguir creciendo en las próximas semanas".

Entre las marcas, Toyota lideró en el noveno mes del año con 8.955 unidades. Le siguieron Volkswagen (7.946), Fiat (6.177), Renault (5.296), Ford (5.288), Chevrolet (4.692), Peugeot (3.957), Jeep (2.203), Citroën (2.057) y Nissan (1.693).

En relación a los modelos, el Toyota Yaris fue nuevamente el más vendido del mes con 3.037 unidades, seguido por la Toyota Hilux con 2.499 vehículos patentados, que mantiene el segundo lugar, y el podio lo completó la Ford Ranger con 2.211 unidades registradas en septiembre, escalonando desde la quinta posición.

