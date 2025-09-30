Uno Entre Rios | Ovación | Copa Intercontinental

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

FIFA determinó que el país de Medio Oriente albergue nuevamente la Copa Intercontinental, el refundado torneo que se jugará entre el 10 y el 17 de diciembre.

30 de septiembre 2025 · 18:09hs
Racing es el único equipo argentino que podría disputar esta edición de la Copa Intercontinental.

FIFA determinó que Qatar será la sede de fase final de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo. El estadio Ahmad Bin Ali con capacidad para 60 mil espectadores y situado en la ciudad de Rayán, albergará los dos partidos iniciales de dicha instancia mientras que la final, en la que espera PSG, será en un escenario aún no revelado.

Se trata de un torneo que inició hace dos semanas con la victoria por 3 a 0 de Pyramids de Egipto sobre Auckland City de Nueva Zelanda, aquel que empató con Boca en el Mundial de Clubes. Luego, el equipo africano venció 3 a 1 a Al Ahli de Arabia Saudita para meterse en semifinales.

El rival de Las Pirámides saldrá del duelo entre Cruz Azul, campeón de la Concachampions 2025, y el vencedor de la Copa Libertadores, que se definirá el 29 de noviembre (Racing es el único argentino que sigue en carrera, en semifinales). Dicho encuentro se jugará el 10 de diciembre y decretará el equipo que enfrentará en la final a París Saint Germain, que accedió a esa instancia tras ganar la Champions League.

Real Madrid, el primer campeón de la nueva Copa Intercontinental

El campeón de la primera edición del certamen, que fue el año pasado, fue Real Madrid. El Merengue venció por 3 a 0 a Pachuca en la final con goles de Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinícius. El elenco mexicano sacó en la fase previa a Botafogo, representante sudamericano, por el mismo resultado.

