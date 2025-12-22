Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Uno Entre Rios | Ovación | Primera Nacional

La edición 2026 de la Primera Nacional comenzará el 7 de febrero. Patronato, que integrará la Zona B, visitará a San Martín de Tucumán en el debut.

22 de diciembre 2025 · 17:33hs
La Primera Nacional se disputará con el mismo formato de la última edición.

La edición 2026 de la Primera Nacional ya tiene sus zonas y fixture después del sorteo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Patronato, que integrará la Zona B, debutará visitando a San Martín de Tucumán. El campeonato iniciará el 7 de febrero.

Los equipos del grupo serán Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Midland, Atlanta, Quilmes, Gimnasia y Tiro de Salta, Colegiales, Atlético de Rafaela, Almagro, Agropecuario, Deportivo Maipú, Tristán Suárez, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Chacarita y San Martín de San Juan. El Negro, en tanto, disputará el interzonal con Colón.

Mientras que en la Zona A competirán Racing de Córdoba, Estudiantes de Caseros, All Boys, Mitre de Santiago del Estero, Los Andes, Almirante Brown, Godoy Cruz, Ciudad Bolívar, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, Colón, Deportivo Madryn, San Miguel, Central Norte de Salta, San Telmo, Ferro, Acassuso y Chaco For Ever.

El formato de la Primera Nacional

El nuevo torneo se jugará de la misma manera que la edición anterior con 36 participantes. Habrá dos zonas de 18 equipos cada una y jugarán 36 jornadas (ida y vuelta) con una fecha de interzonales. Los ganadores de los dos grupos disputarán una final para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional mientras que del 2° al 8° de cada zona clasificarán a un reducido en busca del segundo premio a Primera División.

Los descensos seguirán siendo cuatro en total. Los dos últimos de cada zona bajarán a la Primera B Metropolitana o Federal A, según corresponda la afiliación de cada participante.

El fixture de la Zona B

FECHA 1

Gimnasia (Jujuy) vs. Midland

Atlanta vs. Quilmes

Gimnasia y Tiro vs. Colegiales

San Martín (Tucumán) vs. Patronato

Atlético Rafaela vs. Almagro

Agropecuario vs. Deportivo Maipú

Tristán Suárez vs. Temperley

Güemes (Sde) vs. Nueva Chicago

Chacarita vs. San Martín (San Juan)

FECHA 2

Chacarita vs. Gimnasia (Jujuy)

San Martín (San Juan) vs. Güemes (Sde)

Nueva Chicago vs. Tristán Suárez

Temperley vs. Agropecuario

Deportivo Maipú vs. Atlético Rafaela

Almagro vs. San Martín (Tucumán)

Patronato vs. Gimnasia y Tiro

Colegiales vs. Atlanta

Quilmes vs. Midland

FECHA 3

Gimnasia (Jujuy) vs. Quilmes

Midland vs. Colegiales

Atlanta vs. Patronato

Gimnasia y Tiro vs. Almagro

San Martín (Tucumán) vs. Deportivo Maipú

Atlético Rafaela vs. Temperley

Agropecuario vs. Nueva Chicago

Tristán Suárez vs. San Martín (San Juan)

Güemes (Sde) vs. Chacarita

FECHA 4

Güemes (Sde) vs. Gimnasia (Jujuy)

Chacarita vs. Tristán Suárez

San Martín (San Juan) vs. Agropecuario

Nueva Chicago vs. Atlético Rafaela

Temperley vs. San Martín (Tucumán)

Deportivo Maipú vs. Gimnasia y Tiro

Almagro vs. Atlanta

Patronato vs. Midland

Colegiales vs. Quilmes

FECHA 5

Gimnasia (Jujuy) vs. Colegiales

Quilmes vs. Patronato

Midland vs. Almagro

Atlanta vs. Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro vs. Temperley

San Martín (Tucumán) vs. Nueva Chicago

Atlético Rafaela vs. San Martín (San Juan)

Agropecuario vs. Chacarita

Tristán Suárez vs. Güemes (Sde)

FECHA 6

Tristán Suárez vs. Gimnasia (Jujuy)

Güemes (Sde) vs. Agropecuario

Chacarita vs. Atlético Rafaela

San Martín (San Juan) vs. San Martín (Tucumán)

Nueva Chicago vs. Gimnasia y Tiro

Temperley vs. Atlanta

Deportivo Maipú vs. Midland

Almagro vs. Quilmes

Patronato vs. Colegiales

FECHA 7 – Interzonal (Aún no se definieron las localías)

Nueva Chicago vs. All Boys

Atlanta vs. Ferro

Los Andes vs. Temperley

Deportivo Madryn vs. San Martín (Tuc)

Patronato vs. Colón

Almagro vs. Deportivo Morón

Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro vs. Central Norte

Defensores de Belgrano vs. Atlético Rafaela

San Telmo vs. Quilmes

Colegiales vs. San Miguel

Ciudad Bolivar vs. Agropecuario

Güemes (Sde) vs. Mitre (Sde)

Chacarita vs. Estudiantes

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

San Martín (Sj) vs. Racing (Cba)

Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)

Midland vs. Acassuso

FECHA 8

Gimnasia (Jujuy) vs. Patronato

Colegiales vs. Almagro

Quilmes vs. Deportivo Maipú

Midland vs. Temperley

Atlanta vs. Nueva Chicago

Gimnasia y Tiro vs. San Martín (San Juan)

San Martín (Tucumán) vs. Chacarita

Atlético Rafaela vs. Güemes (Sde)

Agropecuario vs. Tristán Suárez

FECHA 9

Agropecuario vs. Gimnasia (Jujuy)

Tristán Suárez vs. Atlético Rafaela

Güemes (Sde) vs. San Martín (Tucumán)

Chacarita vs. Gimnasia y Tiro

San Martín (San Juan) vs. Atlanta

Nueva Chicago vs. Midland

Temperley vs. Quilmes

Deportivo Maipú vs. Colegiales

Almagro vs. Patronato

FECHA 10

Gimnasia (Jujuy) vs. Almagro

Patronato vs. Deportivo Maipú

Colegiales vs. Temperley

Quilmes vs. Nueva Chicago

Midland vs. San Martín (San Juan)

Atlanta vs. Chacarita

Gimnasia y Tiro vs. Güemes (Sde)

San Martín (Tucumán) vs. Tristán Suárez

Atlético Rafaela vs. Agropecuario

FECHA 11

Atlético Rafaela vs. Gimnasia (Jujuy)

Agropecuario vs. San Martín (Tucumán)

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro

Güemes (Sde) vs. Atlanta

Chacarita vs. Midland

San Martín (San Juan) vs. Quilmes

Nueva Chicago vs. Colegiales

Temperley vs. Patronato

Deportivo Maipú vs. Almagro

FECHA 12

Gimnasia (Jujuy) vs. Deportivo Maipú

Almagro vs. Temperley

Patronato vs. Nueva Chicago

Colegiales vs. San Martín (San Juan)

Quilmes vs. Chacarita

Midland vs. Güemes (Sde)

Atlanta vs. Tristán Suárez

Gimnasia y Tiro vs. Agropecuario

San Martín (Tucumán) vs. Atlético Rafaela

FECHA 13

San Martín (Tucumán) vs. Gimnasia (Jujuy)

Atlético Rafaela vs. Gimnasia y Tiro

Agropecuario vs. Atlanta

Tristán Suárez vs. Midland

Güemes (Sde) vs. Quilmes

Chacarita vs. Colegiales

San Martín (San Juan) vs. Patronato

Nueva Chicago vs. Almagro

Temperley vs. Deportivo Maipú

FECHA 14

Gimnasia (Jujuy) vs. Temperley

Deportivo Maipú vs. Nueva Chicago

Almagro vs. San Martín (San Juan)

Patronato vs. Chacarita

Colegiales vs. Güemes (Sde)

Quilmes vs. Tristán Suárez

Midland vs. Agropecuario

Atlanta vs. Atlético Rafaela

Gimnasia y Tiro vs. San Martín (Tucumán)

FECHA 15

Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia (Jujuy)

San Martín (Tucumán) vs. Atlanta

Atlético Rafaela vs. Midland

Agropecuario vs. Quilmes

Tristán Suárez vs. Colegiales

Güemes (Sde) vs. Patronato

Chacarita vs. Almagro

San Martín (San Juan) vs. Deportivo Maipú

Nueva Chicago vs. Temperley

FECHA 16

Gimnasia (Jujuy) vs. Nueva Chicago

Temperley vs. San Martín (San Juan)

Deportivo Maipú vs. Chacarita

Almagro vs. Güemes (Sde)

Patronato vs. Tristán Suárez

Colegiales vs. Agropecuario

Quilmes vs. Atlético Rafaela

Midland vs. San Martín (Tucumán)

Atlanta vs. Gimnasia y Tiro

FECHA 17

Atlanta vs. Gimnasia (Jujuy)

Gimnasia y Tiro vs. Midland

San Martín (Tucumán) vs. Quilmes

Atlético Rafaela vs. Colegiales

Agropecuario vs. Patronato

Tristán Suárez vs. Almagro

Güemes (Sde) vs. Deportivo Maipú

Chacarita vs. Temperley

San Martín (San Juan) vs. Nueva Chicago

FECHA 18

Gimnasia (Jujuy) vs. San Martín (San Juan)

Nueva Chicago vs. Chacarita

Temperley vs. Güemes (Sde)

Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez

Almagro vs. Agropecuario

Patronato vs. Atlético Rafaela

Colegiales vs. San Martín (Tucumán)

Quilmes vs. Gimnasia y Tiro

Midland vs. Atlanta

