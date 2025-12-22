La edición 2026 de la Primera Nacional ya tiene sus zonas y fixture después del sorteo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Patronato, que integrará la Zona B, debutará visitando a San Martín de Tucumán. El campeonato iniciará el 7 de febrero.
Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales
La edición 2026 de la Primera Nacional comenzará el 7 de febrero. Patronato, que integrará la Zona B, visitará a San Martín de Tucumán en el debut.
Los equipos del grupo serán Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Midland, Atlanta, Quilmes, Gimnasia y Tiro de Salta, Colegiales, Atlético de Rafaela, Almagro, Agropecuario, Deportivo Maipú, Tristán Suárez, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Chacarita y San Martín de San Juan. El Negro, en tanto, disputará el interzonal con Colón.
Mientras que en la Zona A competirán Racing de Córdoba, Estudiantes de Caseros, All Boys, Mitre de Santiago del Estero, Los Andes, Almirante Brown, Godoy Cruz, Ciudad Bolívar, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, Colón, Deportivo Madryn, San Miguel, Central Norte de Salta, San Telmo, Ferro, Acassuso y Chaco For Ever.
El formato de la Primera Nacional
El nuevo torneo se jugará de la misma manera que la edición anterior con 36 participantes. Habrá dos zonas de 18 equipos cada una y jugarán 36 jornadas (ida y vuelta) con una fecha de interzonales. Los ganadores de los dos grupos disputarán una final para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional mientras que del 2° al 8° de cada zona clasificarán a un reducido en busca del segundo premio a Primera División.
Los descensos seguirán siendo cuatro en total. Los dos últimos de cada zona bajarán a la Primera B Metropolitana o Federal A, según corresponda la afiliación de cada participante.
El fixture de la Zona B
FECHA 1
Gimnasia (Jujuy) vs. Midland
Atlanta vs. Quilmes
Gimnasia y Tiro vs. Colegiales
San Martín (Tucumán) vs. Patronato
Atlético Rafaela vs. Almagro
Agropecuario vs. Deportivo Maipú
Tristán Suárez vs. Temperley
Güemes (Sde) vs. Nueva Chicago
Chacarita vs. San Martín (San Juan)
FECHA 2
Chacarita vs. Gimnasia (Jujuy)
San Martín (San Juan) vs. Güemes (Sde)
Nueva Chicago vs. Tristán Suárez
Temperley vs. Agropecuario
Deportivo Maipú vs. Atlético Rafaela
Almagro vs. San Martín (Tucumán)
Patronato vs. Gimnasia y Tiro
Colegiales vs. Atlanta
Quilmes vs. Midland
FECHA 3
Gimnasia (Jujuy) vs. Quilmes
Midland vs. Colegiales
Atlanta vs. Patronato
Gimnasia y Tiro vs. Almagro
San Martín (Tucumán) vs. Deportivo Maipú
Atlético Rafaela vs. Temperley
Agropecuario vs. Nueva Chicago
Tristán Suárez vs. San Martín (San Juan)
Güemes (Sde) vs. Chacarita
FECHA 4
Güemes (Sde) vs. Gimnasia (Jujuy)
Chacarita vs. Tristán Suárez
San Martín (San Juan) vs. Agropecuario
Nueva Chicago vs. Atlético Rafaela
Temperley vs. San Martín (Tucumán)
Deportivo Maipú vs. Gimnasia y Tiro
Almagro vs. Atlanta
Patronato vs. Midland
Colegiales vs. Quilmes
FECHA 5
Gimnasia (Jujuy) vs. Colegiales
Quilmes vs. Patronato
Midland vs. Almagro
Atlanta vs. Deportivo Maipú
Gimnasia y Tiro vs. Temperley
San Martín (Tucumán) vs. Nueva Chicago
Atlético Rafaela vs. San Martín (San Juan)
Agropecuario vs. Chacarita
Tristán Suárez vs. Güemes (Sde)
FECHA 6
Tristán Suárez vs. Gimnasia (Jujuy)
Güemes (Sde) vs. Agropecuario
Chacarita vs. Atlético Rafaela
San Martín (San Juan) vs. San Martín (Tucumán)
Nueva Chicago vs. Gimnasia y Tiro
Temperley vs. Atlanta
Deportivo Maipú vs. Midland
Almagro vs. Quilmes
Patronato vs. Colegiales
FECHA 7 – Interzonal (Aún no se definieron las localías)
Nueva Chicago vs. All Boys
Atlanta vs. Ferro
Los Andes vs. Temperley
Deportivo Madryn vs. San Martín (Tuc)
Patronato vs. Colón
Almagro vs. Deportivo Morón
Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú
Gimnasia y Tiro vs. Central Norte
Defensores de Belgrano vs. Atlético Rafaela
San Telmo vs. Quilmes
Colegiales vs. San Miguel
Ciudad Bolivar vs. Agropecuario
Güemes (Sde) vs. Mitre (Sde)
Chacarita vs. Estudiantes
Almirante Brown vs. Tristán Suárez
San Martín (Sj) vs. Racing (Cba)
Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)
Midland vs. Acassuso
FECHA 8
Gimnasia (Jujuy) vs. Patronato
Colegiales vs. Almagro
Quilmes vs. Deportivo Maipú
Midland vs. Temperley
Atlanta vs. Nueva Chicago
Gimnasia y Tiro vs. San Martín (San Juan)
San Martín (Tucumán) vs. Chacarita
Atlético Rafaela vs. Güemes (Sde)
Agropecuario vs. Tristán Suárez
FECHA 9
Agropecuario vs. Gimnasia (Jujuy)
Tristán Suárez vs. Atlético Rafaela
Güemes (Sde) vs. San Martín (Tucumán)
Chacarita vs. Gimnasia y Tiro
San Martín (San Juan) vs. Atlanta
Nueva Chicago vs. Midland
Temperley vs. Quilmes
Deportivo Maipú vs. Colegiales
Almagro vs. Patronato
FECHA 10
Gimnasia (Jujuy) vs. Almagro
Patronato vs. Deportivo Maipú
Colegiales vs. Temperley
Quilmes vs. Nueva Chicago
Midland vs. San Martín (San Juan)
Atlanta vs. Chacarita
Gimnasia y Tiro vs. Güemes (Sde)
San Martín (Tucumán) vs. Tristán Suárez
Atlético Rafaela vs. Agropecuario
FECHA 11
Atlético Rafaela vs. Gimnasia (Jujuy)
Agropecuario vs. San Martín (Tucumán)
Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro
Güemes (Sde) vs. Atlanta
Chacarita vs. Midland
San Martín (San Juan) vs. Quilmes
Nueva Chicago vs. Colegiales
Temperley vs. Patronato
Deportivo Maipú vs. Almagro
FECHA 12
Gimnasia (Jujuy) vs. Deportivo Maipú
Almagro vs. Temperley
Patronato vs. Nueva Chicago
Colegiales vs. San Martín (San Juan)
Quilmes vs. Chacarita
Midland vs. Güemes (Sde)
Atlanta vs. Tristán Suárez
Gimnasia y Tiro vs. Agropecuario
San Martín (Tucumán) vs. Atlético Rafaela
FECHA 13
San Martín (Tucumán) vs. Gimnasia (Jujuy)
Atlético Rafaela vs. Gimnasia y Tiro
Agropecuario vs. Atlanta
Tristán Suárez vs. Midland
Güemes (Sde) vs. Quilmes
Chacarita vs. Colegiales
San Martín (San Juan) vs. Patronato
Nueva Chicago vs. Almagro
Temperley vs. Deportivo Maipú
FECHA 14
Gimnasia (Jujuy) vs. Temperley
Deportivo Maipú vs. Nueva Chicago
Almagro vs. San Martín (San Juan)
Patronato vs. Chacarita
Colegiales vs. Güemes (Sde)
Quilmes vs. Tristán Suárez
Midland vs. Agropecuario
Atlanta vs. Atlético Rafaela
Gimnasia y Tiro vs. San Martín (Tucumán)
FECHA 15
Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia (Jujuy)
San Martín (Tucumán) vs. Atlanta
Atlético Rafaela vs. Midland
Agropecuario vs. Quilmes
Tristán Suárez vs. Colegiales
Güemes (Sde) vs. Patronato
Chacarita vs. Almagro
San Martín (San Juan) vs. Deportivo Maipú
Nueva Chicago vs. Temperley
FECHA 16
Gimnasia (Jujuy) vs. Nueva Chicago
Temperley vs. San Martín (San Juan)
Deportivo Maipú vs. Chacarita
Almagro vs. Güemes (Sde)
Patronato vs. Tristán Suárez
Colegiales vs. Agropecuario
Quilmes vs. Atlético Rafaela
Midland vs. San Martín (Tucumán)
Atlanta vs. Gimnasia y Tiro
FECHA 17
Atlanta vs. Gimnasia (Jujuy)
Gimnasia y Tiro vs. Midland
San Martín (Tucumán) vs. Quilmes
Atlético Rafaela vs. Colegiales
Agropecuario vs. Patronato
Tristán Suárez vs. Almagro
Güemes (Sde) vs. Deportivo Maipú
Chacarita vs. Temperley
San Martín (San Juan) vs. Nueva Chicago
FECHA 18
Gimnasia (Jujuy) vs. San Martín (San Juan)
Nueva Chicago vs. Chacarita
Temperley vs. Güemes (Sde)
Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez
Almagro vs. Agropecuario
Patronato vs. Atlético Rafaela
Colegiales vs. San Martín (Tucumán)
Quilmes vs. Gimnasia y Tiro
Midland vs. Atlanta