Colón de Santa Fe apunta a los goles de Alan Bonansea

Colón de Santa Fe calificó como prioridad la llegada del delantero de Patronato. El vínculo del goleador con el Rojinegro finalizará el 31 de diciembre.

Colón de Santa Fe empezó a mover fichas y el refuerzo ofensivo ya tiene nombre y apellido. La dirigencia sabalera apunta todos los cañones a Alan Bonansea como principal objetivo para potenciar el frente de ataque de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. El delanteroreúne el perfil que el cuerpo técnico considera ideal para liderar la ofensiva.

El artillero, de 29 años, 1,91 metro de altura y nacido en Villa Gobernador Gálvez, viene de ser uno de los atacantes más confiables del torneo. En la última campaña disputó 31 partidos en la fase regular, marcó 11 goles y entregó dos asistencias, con 2.758 minutos en cancha, además de completar los 90 minutos en el Reducido que jugó el conjunto entrerriano ante Estudiantes de Río Cuarto.

En el análisis interno de Colón, el nombre de Bonansea aparece como prioridad absoluta: potencia física, experiencia en la categoría y eficacia en el área son atributos que el Sabalero busca para dar un salto competitivo después de una decepcionante campaña en el año que está concluyendo.

El plan B es otro atacante con pasado por Patronato

Si la negociación por Bonansea no prospera, Colón ya tiene un plan alternativo. Se trata del ex-delantero de Patronato Junior Arias. El uruguayo viene de actuar en Palestino de Chile.

Arias cerró la temporada con 42 partidos oficiales, repartidos entre el torneo local y las copas, en los que convirtió 9 goles y sumó 1 asistencia, acumulando 1.759 minutos en cancha. En la liga chilena disputó 28 encuentros y marcó 6 goles, mientras que en la Copa Sudamericana aportó 1 tanto y 1 asistencia en 8 presentaciones. Además, en la Copa Chile anotó 2 goles en 6 partidos, mostrando regularidad en distintos frentes.

Con la pretemporada cada vez más cerca, el Sabalero aprieta el acelerador y define su hoja de ruta. El mensaje es claro: el 9 llegará, y el objetivo es que sea una pieza que marque diferencias desde el inicio del campeonato.