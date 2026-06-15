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La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

El equipo de la APB se impuso por 73 a 63 en la final sobre Gualeguaychú y levantó el trofeo del certamen disputado en Concepción del Uruguay.

15 de junio 2026 · 16:34hs
Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la APB con el trofeo.

Prensa FBER

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la APB con el trofeo.

El combinado de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se quedó con el título del Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) tras superar a Gualeguaychú por 73 a 63 en la gran final disputada en Concepción del Uruguay.

Luego de un intenso fin de semana de competencia, el conjunto paranaense coronó su gran desempeño con una sólida victoria para subir a lo más alto del podio y celebrar la conquista entrerriana en la categoría Infantil.

Estudiantes y Ciclista será el primer partido de este lunes por la APB.

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APB Entrerriano Concepción del Uruguay FBER
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