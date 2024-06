Preocupación en Vélez por Centurión: lleva 10 días sin aparecer en el club

El presidente del Fortín, Fabián Berlanga, reveló que no saben nada del delantero Ricardo Centurión desde hace más de una semana.

Una vez más, Ricardo Centurión es noticia y no por sus cualidades futbolísticas. Es que en Vélez reina la preocupación luego de que Fabián Berlanga, presidente del club, revele que hace diez días que desconocen su paradero. Poco después, trascendió que el delantero estaría en su domicilio .

" No sabemos nada de Centurión. Ricardo desapareció de un día para el otro. Estamos muy preocupados y lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de diez días que desapareció", expresó Berlanga, en diálogo con Radio La Red.