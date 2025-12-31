Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé permanece fuera de la convocatoria del Real Madrid tras confirmarse un esguince en la rodilla izquierda que lo deja fuera del próximo compromiso ante el Real Betis y pone en duda su participación en la Supercopa de España.

El club blanco informó que los Servicios Médicos realizaron pruebas al futbolista tras la molestia sufrida, diagnosticando la lesión que ahora condiciona la planificación deportiva del equipo en uno de los tramos más exigentes de la temporada.

Según el comunicado oficial difundido por el Real Madrid, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”. El informe no precisó plazos de recuperación, lo que incrementa la incertidumbre en torno al regreso del atacante francés y mantiene a la plantilla a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

La sensible baja de Kylian Mbappé

La baja de Mbappé representa un desafío adicional para el entrenador Xabi Alonso, quien ha contado con el delantero como pieza central del ataque durante las últimas jornadas. El club resaltó que “la magnitud de la lesión convierte en muy probable la ausencia del atacante en el enfrentamiento pendiente ante el Real Betis, correspondiente a la liga, y convierte su participación en la próxima edición de la Supercopa de España en una seria incógnita”. El primer partido de ese torneo está programado para el 8 de enero, donde el equipo blanco enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal.

El impacto de la ausencia de Mbappé resulta especialmente sensible considerando su rendimiento hasta el momento. El Real Madrid consignó que el francés ha marcado 29 goles en 24 partidos durante la temporada y ha sido responsable de más del 50 por ciento de los tantos del equipo entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. En total, la institución reportó que se han marcado 52 goles en las tres principales competiciones, con el delantero francés como autor de la mayor parte de ese registro.