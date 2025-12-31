Uno Entre Rios | Ovación | Kylian Mbappé

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sufrió una lesión ligamentaria, no estará disponible para el próximo duelo del conjunto Blanco y podría perderse la Supercopa en enero.

31 de diciembre 2025 · 14:18hs
Kylian Mbappé es la gran figura del elenco Merengue.

Kylian Mbappé es la gran figura del elenco Merengue.

El delantero francés Kylian Mbappé permanece fuera de la convocatoria del Real Madrid tras confirmarse un esguince en la rodilla izquierda que lo deja fuera del próximo compromiso ante el Real Betis y pone en duda su participación en la Supercopa de España.

El club blanco informó que los Servicios Médicos realizaron pruebas al futbolista tras la molestia sufrida, diagnosticando la lesión que ahora condiciona la planificación deportiva del equipo en uno de los tramos más exigentes de la temporada.

Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil.

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Hugo Fontana es el nuevo gerente de la Liga Paranaense. 

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Según el comunicado oficial difundido por el Real Madrid, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”. El informe no precisó plazos de recuperación, lo que incrementa la incertidumbre en torno al regreso del atacante francés y mantiene a la plantilla a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

La sensible baja de Kylian Mbappé

La baja de Mbappé representa un desafío adicional para el entrenador Xabi Alonso, quien ha contado con el delantero como pieza central del ataque durante las últimas jornadas. El club resaltó que “la magnitud de la lesión convierte en muy probable la ausencia del atacante en el enfrentamiento pendiente ante el Real Betis, correspondiente a la liga, y convierte su participación en la próxima edición de la Supercopa de España en una seria incógnita”. El primer partido de ese torneo está programado para el 8 de enero, donde el equipo blanco enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal.

El impacto de la ausencia de Mbappé resulta especialmente sensible considerando su rendimiento hasta el momento. El Real Madrid consignó que el francés ha marcado 29 goles en 24 partidos durante la temporada y ha sido responsable de más del 50 por ciento de los tantos del equipo entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. En total, la institución reportó que se han marcado 52 goles en las tres principales competiciones, con el delantero francés como autor de la mayor parte de ese registro.

Kylian Mbappé Real Madrid Francia Lesión
Noticias relacionadas
Gabriel Arias ganó seis títulos custodiando la valla Albiceleste.

Gabriel Arias se despidió de Racing con un sentido mensaje

La sanción de la AFA finalmente quedó sin efecto.

La AFA levantó las sanciones a los jugadores de Estudiantes

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

La formación de Patronato que disputó el último encuentro como local en la temporada 2025 de la Primera Nacional

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

Ver comentarios

Lo último

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Ultimo Momento
Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Policiales
Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Ovación
La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

La provincia
Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Dejanos tu comentario