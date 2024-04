Preocupación por la seguidilla de lesiones ligamentarias

Embed https://www.instagram.com/p/C5MU4j3rDr1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La publicación sobre las lesiones

En su publicación, Batista marcó que son 19 las lesiones ligamentarias en lo que va de la temporada en el fútbol argentino y enumeró varias cuestiones a tener en cuenta.

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, stress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc. etc.), fatiga física. El futbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente”, mencionó.

“Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin q reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Stress físico y mental) Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja”, agregó el médico de Boca.

Por último, Batista expuso: “De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!”.