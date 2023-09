Por la permanencia: Instituto derrotó a Colón

Brian Fernández: "Pedí disculpas pero me despidieron"

Con este resultado, Colón quedó en el puesto 26 de la tabla acumulada con 34 puntos, mientras que Instituto de Córdoba escaló al puesto 16 con 40 unidades.

Lo que vendrá para Colón en la Copa de la Liga Profesional será recibir en condición de local, por la Fecha 6, a Argentinos junior el próximo lunes 25 de septiembre a partir de las 18.30.

n los primeros minutos Instituto salió con todo y avisó dos veces. Primero con Brahian Cuello que remató de primera, pero el disparo tocó la red del lado que no suma y después desde un córner, Nicolás Linares llegó solo al segundo palo aunque definió muy ancho casi mordido. Colón, pese a iniciar el partido desenchufado iba a abrir el marcador y fue Wanchope Ábila quien cumplió la ley del ex. Espínola pasó al ataque, llegó al fondo y envió un centro para que Wanchope anticipe el primer palo venciendo a Manuel Roffo. Germán Conti pudo ampliar la ventaja con un cabezazo al primer palo, pero Roffo estaba bien ubicado y respondió.

La Gloria no perdió la cabeza y lo empató. Adrián Martínez cabeceó sin marca desde un tiro de esquina e igualó las cosas antes de los 20’ de juego. El equipo cordobés tomó confianza y quería más. Gastón Lodico probó desde muy lejos y exigió a Ignacio Chicco que voló y sacó el balón a mano cambiada. Linares se adelantó, disparó y la pelota rozó el segundo palo del arco sabalero en el cierre de la primera parte.

En el complemento hubo mucho menos intensidad en el juego. El equipo de Diego Dabove fue más efectivo con un Martínez intratable en la vía aérea para poner en ventaja al conjunto cordobés. Esta vez desde un tiro libre, Martínez, otra vez solo, cabeceó con potencia y venció a Roffo para firmar su doblete y poner arriba a Instituto en el resultado. Por otra parte, los dirigidos por Pipo Gorosito no encontraron cómo jugar con el marcador en contra y no tuvo reacción después de sufrir el segundo tanto. Los cambios en el Albirrojo complicaron aún más a los santafesinos y en el final, llegó el tercero. Un contraataque conducido por Gregorio Rodríguez, terminó con Martínez dentro del área que habilitó a Nicolás Barrientos que no dudó en primero parar el esférico con la derecha y definir con la izquierda para el 3-1 final. Triunfazo de Instituto en Córdoba ante Colón que quedó a un punto de Gimnasia, hoy en zona de descenso.